Il toccante appello di una mamma: “Cerco un amico per mio figlio autistico”

Una richiesta di aiuto, che sembrava dover cadere nel vuoto, e che invece le è tornata indietro come una vera e propria onda di solidarietà, inaspettata, ma quanto mai desiderata.

L’accorato appello di una mamma di Bergamo, che ha ricevuto decine di adesioni, è stato rilanciato dalla testata Bergamonews. In pochi giorni decine di lettere e messaggi via social hanno riempito il cuore di Patrizia e di suo figlio Matteo, affetto da una grave forma di autismo.

Il toccante appello di una mamma

“Buongiorno a tutti, cerco un amico per mio figlio”

Inizia così l’appello di Patrizia Aleandri, mamma di Matteo, un ragazzo di 20 anni affetto da autismo, un disturbo grave, per il quale è anche in cura presso il reparto Disabilità e autismo dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

“Vorrei che provasse la sensazione di uscire la sera a bere qualcosa con un amico. Purtroppo abbiamo già tentato tutto e dico tutto, ma niente ha funzionato. Stare con Matteo è difficile. Spero che qualcuno si faccia avanti”

prosegue mamma Patrizia, in un commovente messaggio che in poco tempo fa il pieno di condivisioni. L’accorato appello viene rilanciato dalla testata Bergamonews e in pochi giorni decine di lettere e messaggi via social hanno riempito il cuore di Patrizia e di suo figlio Matteo.

L’ondata di affetto per Matteo

La città di Bergamo si è stretta attorno a questa mamma e a suo figlio, offrendogli ogni tipo di svago, da un semplice caffè al bar a una giornata in campagna. Un’ondata di affetto ha investito Patrizia e Matteo, con somma sorpresa di lei, che ha raccontato di aver ricevuto decine e decine di lettere al giorno.

Al momento la giovane mamma si sta tenendo in contatto con uno studente di psicologia, uno dei tanti che ha risposto al suo appello e che presto potrebbe conoscere Matteo. Essendo affetto da autismo, il ragazzo fa molta fatica a uscire di casa e quindi bisogna usare molta cautela nel metterlo in contatto con nuove persone. Finora Matteo ha conosciuto solo medici e infermieri e aprirsi al mondo non sarà semplice, ma mamma Patrizia vuole offrirgli una possibilità per farlo.

D’altronde a lei non manca il coraggio e la voglia di stare accanto a suo figlio, come racconta il commovente messaggio pubblicato per il compleanno di Matteo.

“Mano nella mano abbiamo affrontato l’impossibile, amore mio”.

E siamo certi che Patrizia non mollerà mai la presa.