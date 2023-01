Bonus bollette 437 euro, chi può richiederli e come si presenta domanda

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul bonus bollette del 2023: chi può usufruirne, come si può richiedere e tutte le novità attinenti le novità correlate a esso.

È avvenuta una proroga effettuata dalla Manovra 2023, per quanto riguarda gli sconti collegati al gas, all’acqua e alla luce. Contemporaneamente, però, son stati eseguiti pure dei cambiamenti. I dettagli nell’articolo che segue.

Bonus bollette 2023: è stato confermato?

Il perseverare della notevole crisi a livello energetico causata dal drammatico evento della guerra in Ucraina, sta continuando a provocare dei seri danni e problematiche a tantissimi consumatori italiani.

Difatti le cifre presenti sulle attuali bollette prettamente della luce e del gas, risultano essere tuttora molto ardue da poter affrontare. Infatti la gente ormai non riesce più a sostenere i rincari dovuti a questa condizione che è diventata ormai insostenibile.

Ecco perché il Governo ha deciso d’intervenire con un’azione concreta, in modo tale da supportare il popolo italiano in questa situazione sicuramente molto difficile dal punto di vista economico.

In che modo? Andando a rimandare il bonus sociale correlato alle bollette.

Nel mese di dicembre si è quindi effettuato un calcolo sull’incremento del 23,3% della bolletta del gas.

Ciò paragonandolo alla percentuale del mese di novembre. Quindi l’erogazione svolta da una famiglia tradizionale nell’anno 2022, equivale a una stima approssimativa di 1.866 euro.

Pertanto risultava indispensabile l’intervento della Legge Bilancio, che si è attivata azzerando tutte le incombenze generali del sistema. Ciò pure in riferimento al metano, per quanto concerne il primo trimestre dell’anno 2023.

A quanto ammonta il bonus bollette? Il bonus luce arriva sino a 173 euro all’anno, mentre il bonus gas ammonta a 32 euro all’anno. Per questo motivo si potrà percepire sino a 437 euro.

il Bonus bollette: cosa fare per richiederlo?

Questo bonus sociale è quindi un grande aiuto per tutti quei nuclei familiari che si trovano in grave difficoltà a pagare le bollette del gas e della luce.

Dunque grazie alla proroga sulla legge presente internamente alla Manovra 2023, ora si può beneficiare pure di una novità aggiuntiva. Difatti il tetto deciso per l’Isee è stato innalzato da 12mila a 15mila euro. In modo opzionale, tale contributo è fattibile per coloro che hanno quattro o più figli a carico. In questo caso con un Isee corrispondente a un massimo di 20mila euro.

L’aspetto interessante è che non c’è necessità di fare la richiesta, per poter accedere al bonus in questione. Infatti questo avviene in modo automatico, con uno sconto applicato direttamente sulle bollette di chi ha i requisiti richiesti. Questi ultimi corrispondono ad esempio alla tariffa che deve risultare per uso domestico e un componente della famiglia deve avere intestato il contratto del gas e dell’energia. Alternativamente deve beneficiare di una fornitura di tipo condominiale.

Il valore dell’importo del bonus viene deciso da Arera, ossia dall’Autorità di regolazione per l’energia di reti e di ambienti.

Altri dettagli qui di seguito: la legge di Bilancio

Come si evince dal testo originate presente nella Legge di Bilancio, per l’anno corrente sono state confermati degli aiuti relativi proprio alla tariffa che riguarda le forniture dell’energia elettrica a favore di chi è svantaggiato da un punto di vista economico e che presenta un Isee che non supera le 15 mila euro.

Ricordiamo che prima per poter richiedere il bonus, bisognava avere un’ iSee di 8.625 euro, ma a marzo in seguito alla guerra che sta interessando Russia e Urcraina è passato a 12mila euro.

Per quanto riguarda il valore del bonus è l’Arera che provvederà a stabilire di quanto sarà.

Sicuramente si parla di un’agevolazione importante che in questo periodo non può che avere una certa risonanza dopo i rincari energetici avuti. In tal senso il Governo è dalla nostra parte e sicuramente ci sta facendo sentire meno soli e anche questo è da tenere in grande considerazione.