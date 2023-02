Il drammatico incidente è avvenuto nel ragusano. I medici hanno tentato di riattaccargli l’arto, ma non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo non è in pericolo di vita. L’incidente arriva due settimane dopo un altro fatto simile, avvenuto sempre in Sicilia, a Lipari per l’esattezza, dove un bambino di 11 anni ha perso l’arto dopo lo scoppio di alcuni petardi. Nonostante la corsa in ospedale e il ricovero al Cannizzaro di Catania, anche in quel caso non c’è stato nulla da fare per salvare la mano al bambino.

Stava passeggiando, quando ha notato un petardo inesploso a terra e lo ha raccolto. Quando lo ha preso in mano però il petardo è scoppiato e gli ha lacerato completamente l’arto. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona – contrada Capraro, nel Ragusano – allarmati dalle urla del bambino. Un mezzo del 118 è giunto sul posto e ha trasferito il piccolo Guzzardi di Vittoria. La situazione è apparsa subito molto grave, tanto che si è deciso per il trasferimento del bambino all’ospedale Cannizzaro di Catania, prima al Trauma center e poi nel reparto di chirurgia plastica. I medici però non hanno potuto fare nulla per salvargli la mano.

Le condizioni del bambino al momento sono stabili e il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia, ma non sembrerebbero essere coinvolte altre persone. Il piccolo, di origini tunisine, vive insieme alla madre e al fratello nella comunità di accoglienza Gerico.

L’incidente a Lipari: amputata la mano a un altro bambino

L’incidente avvenuto nel Ragusano arriva a sole due settimane da un altro episodio – dai risvolti simili – registrato il 17 gennaio scorso a Lipari. In quell’occasione un bambino di 11 anni ha perso la mano sempre in conseguenza a un incidente simile a quello avvenuto a Ragusa. Non è chiaro se il ragazzino abbia raccolto un petardo inesploso o se sia stato lui stesso a tentare di farlo esplodere.

L’epilogo è stato lo stesso: il bambino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, il Cannizzaro di Catania. Anche in questo caso però i medici hanno tentato l’impossibile, ma non sono riusciti a salvargli l’arto e hanno dovuto amputargli la mano, con un delicato intervento chirurgico.