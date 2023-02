Bonus 1.000 euro a partire da marzo, ma solo questi italiani possono richiederlo

Bonus 1000 euro dal mese di marzo ma solamente per alcuni italiani, che rispondono a determinati requisiti: come fare domanda.

Al via la decisione del Governo di tenere alcuni bonus attivi sino alla fine dell’anno 2023. Alcuni di questi sono già stati eliminati, altri invece hanno avuto una rivalutazione completa così da poter abbracciare più tipologie e categorie d’insieme. Uno in particolare prevede ben 1.000 euro di aiuto che non saranno a disposizione di tutti gli italiani. Vediamo insieme quali sono i requisiti richiesti e come fare la domanda.

Bonus 1.000 euro: che cos’è?

In un momento così complicato come questo attuale, il Governo Meloni ha cercato di attuare strumenti differenti per venire incontro a tutti quanti gli italiani. Dalla rivalutazione delle pensioni sino all’aumento di stipendio, sino ad alcuni bonus che possono essere richiesti da un numero determinato di persone.

Questi aiuti sono stati messi in campo dall’ex Governo Draghi durante il duro periodo legato al Covid e relativi lockdown. Alcuni di questi sono stati aboliti, mentre altri ripresi dalla Meloni e dal suo Esecutivo e rimessi sul tavolo seppur con regole nuove.

Insomma, per aiutare gli italiani ad arrivare a fine mese si è attuato un processo con la messa a punto di strumenti di diversa tipologia con bonus da 200 e 150 euro sino a uno che prevede ben 1.000 euro di erogazione.

Come richiedere il bonus per i disoccupati? I requisiti

Il bonus 1.000 euro è per i disoccupati tramite il SAR con fondo Formatemp, che prevede la formazione dei dipendenti che sono stati assunti con contratto di somministrazione o tramite agenzia.

La prestazione erogata arriva sino a 1.000 euro, partendo da 780 euro a seconda dei requisiti e della situazione in essere. Il Sostegno al Reddito spetta di diritto ai lavoratori assunti con contratti di somministrazione e attivi presso le varie aziende.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Essere disoccupato da un minimo di 45 giorni dopo 110 giorni di lavoro nell’anno (con data che parte come da contratto sottoscritto)

I soggetti che hanno concluso la procedura di MOL – Mancanza di Occasioni di Lavoro – come da articolo 25 che regola le Agenzie per il lavoro

I soggetto inoccupati da 45 giorni con 90 giorni di attività effettiva nei 12 mesi.

Questo è un tipo di bonus, inoltre, che si richiede man mano che vengono maturati dei requisiti. Per questo motivo un soggetto potrà richiederlo anche più volte in un solo anno con importo che arriva sino a 1.000 euro.

L’importo di 1.000 euro al lordo viene erogato a seconda del reddito presentato come da termini di legge, mentre per l’ultimo punto sopra citato l’importo erogato sarà di 780 euro sempre lordi.

La domanda deve essere inoltrata a Formatemp attraverso la piattaforma web, entro e non oltre il periodo tra il 106° e 173° giorno che include il lavoro con contratto di somministrazione. I soldi verranno erogati dal 1° marzo tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente bancario oppure postale direttamente ai titolari richiedenti.