Labbra carnosissime senza filler, basta solo questo ingrediente per rimpolparle

Grazie a questo ingrediente avremo delle labbra gonfie e polpose senza aver bisogno di passare dal chirurgo plastico. Ecco di quale si tratta.

Sebbene ognuno a modo suo ha una bellezza particolare e ognuno può piacere a qualcuno secondo i gusti, ci sono alcuni canoni che sono stati imposti dalla società affinché qualcuno sia oggettivamente riconosciuto come bello.

La maggior parte delle persone che hanno una bellezza indiscutibile, lavorano nel mondo della moda e prestano la loro immagine per tantissime riviste e per alcuni stilisti mostrando il loro physique du role.

Labbra: come rimpolparle con un ingrediente naturale

Altri, invece, preferiscono il cinema e la televisione, per questo quasi tutte le conduttrici televisive e gli attori che vediamo sul piccolo e sul grande schermo sono oltre ad essere professionali nel proprio lavoro anche molto belli.

Questo perché specie nel loro lavoro, l’immagine è molto importante e non bisogna sorprendersi se alcuni di questi, specie le donne, si sottopongono a dei ritocchini con l’andare avanti dell’età.

Molti personaggi famosi, di cui alcuni italiani, non hanno mai negato di essersi sottoposti al chirurgo plastico per via di migliorare alcuni difetti estetici o per contrastare l’invecchiamento e rimpolpare la pelle.

Infatti, a parte alcuni interventi chirurgici invasivi, ci sono anche dei metodi per riempire i solchi delle rughe facendo iniezioni di botulino o gonfiandosi le labbra ricorrendo al filler, un metodo per rimpolparle.

Bisogna sempre rivolgersi ad un chirurgo esperto e non a chi si improvvisa capace di farlo, infatti, spesso, molti centri estetici propongono questo metodo ma è sempre meglio che ad attuarlo sia un chirurgo e non chi si improvvisa tale, per non incorrere in problemi.

Ma non tutti hanno il denaro necessario per rimpolpare le labbra anche perché questo va fatto periodicamente ma esiste un metodo naturale per far si che le nostre labbra possano essere più polpose e rosse.

Il segreto che in pochi conoscono

Il tutto sta in un’ingrediente molto particolare e bastano pochissime gocce di questo per avere un effetto immediato come se fossimo passati dal chirurgo per una seduta rimpolpante.

Stiamo parlando dell’olio di peperoncino. Con poche gocce di questo ingrediente, passato intorno al contorno labbra, vedremo come queste tenderanno a prendere un colore rossastro e si gonfieranno.

L’effetto, durerà qualche ora e non bisogna esagerare per non avere problemi cutanei e di bruciature, in quanto il peperoncino può anche provocare scottature importanti per le sue caratteristiche.

Basti pensare, che anche Penelope Cruz, nel film Per incanto o per delizia, utilizzava un peperoncino per sedurre il proprio uomo e se lo passava sulle labbra per renderle più gonfie e rosse.

Un metodo che è efficace ma deve essere usato con parsimonia, anche perché qualora funzioni e dobbiamo baciare qualcuno, il bacio potrebbe essere piccante non solo per la passione che ci mettiamo ma anche per via del suo sapore.

Quindi, prima di decidere di spendere soldi per una seduta di filler, se non necessario, potete provare questo metodo e per poche ore sentirvi come se fosse passati dal chirurgo.