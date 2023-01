Qui era soltanto una 16enne sconosciuta: oggi è la donna più famosa d’Italia

By

Sguardo profondo, capelli scuri e una bellezza che non è variata nel tempo. La ragazza in foto, all’epoca sedicenne, è adesso una delle donne più apprezzata nel panorama televisivo italiano.

La sua carriera ha avuto inizio nel 1977 quando ha cominciato a soli 20 anni a presenziare come showgirl in un emittente televisiva della Lombardia ignara che sarebbe diventata una delle conduttrici più amate di sempre.

Avete riconosciuto la ragazza in foto? Adesso è uno dei volti più importanti della televisione italiana

Inizialmente ha tentato di lavorare come modella ma la sua altezza le ha impedito di intraprendere questa carriera e ha cominciato a fare capolino nelle televisioni di tutti gli italiani.

Dopo qualche anno passato in tv, riesce a conquistarsi un posto su Canale 5 presentando un programma calcistico per poi diventare valletta accanto a Claudio Lippi e in altri programmi fino a intraprendere la carriera di attrice.

Il suo nome, Maria Carmela, viene modificato in Barbara per via del fatto che secondo i dirigenti suonava molto meridionale, mentre il suo cognome rimane tale. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Barbara D’Urso, che fino a qualche anno fa era presente in televisione con tantissimi programmi televisivi di cui molti sono stati cancellati nella stagione televisiva 2021-2022.

Spesso criticata per essere una delle artefici dei programmi considerati trash e per aver ospitato nei suoi salotti personaggi senza un vero talento e famosi solo per alcuni video sul web, la donna ha sempre affrontato le critiche con ironia.

Amatissima da molti telespettatori, attualmente la donna presenta ogni pomeriggio il contenitore televisivo Pomeriggio 5 dove affronta assieme ad alcuni ospiti in studio argomenti di cronaca, di attualità e di spettacolo.

Verso la metà degli anni 2000 per via della conduzione del Grande Fratello e di altri reality, quali La fattoria e 1,2,3…stalla era stata designata come la signora dei reality show oltre che uno dei volti più popolari della tv.

Oltre la tv e la fama

Oltre la carriera di attrice e di conduttrice, Barbara D’Urso si è cimentata anche nel canto, infatti ha inciso un brano Dolceamaro, che ha avuto un discreto successo negli anni ’80 per poi diventare un cult per gli amanti della musica trash.

La canzone, è stata riproposta in chiave moderno da Cristiano Malgioglio, in una versione più dance e il cantante ha voluto la collaborazione della D’Urso che ha subito accettato di reinciderla.

Nei mesi scorsi, Barbara D’Urso è stata vittima di uno scherzo da parte di Scherzi a Parte e la sua partecipazione al programma per una sola puntata all’interno dello show ha scaturito una richiesta da parte dei telespettatori.

Infatti, sul web, in molti hanno chiesto il ritorno di Live – Non è la D’Urso, programma in prima serata condotto dalla presentatrice che affrontava argomenti riguardanti il gossip e che regalava spensieratezza al pubblico.

Inoltre, in molti hanno anche fatto notare che la donna sarebbe perfetta nel condurre un nuovo reality show, quale potrebbe essere La Talpa, che tornerà prossimamente sulle reti Mediaset.

Per ora però non c’è nessuna notizia da parte dei vertici, ma visto le numerose richieste, la D’Urso potrebbe tornare a condurre un programma in prima serata.