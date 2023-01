Gennaio 2023: i pagamenti Inps da segnare sul calendario

By

A partire dalle pensioni fino al reddito di cittadinanza senza dimenticare l’assegno unico universale e la naspi, questi tutti i pagamenti previsti per il mese di gennaio 2023.

Una lunga lista a cui faranno riferimento molti italiani. Ma quali saranno tutti gli appuntamenti previsti per il primo mese di questo 2023? Ecco la lista completa.

Gennaio 2023: i pagamenti in arrivo

Il primo mese dell’anno è alquanto pieno di appuntamenti che avranno inizio da oggi 2 gennaio.

Quali sono tutte le date che devono essere assolutamente segnate sul calendario?

Partiamo dal primo gennaio, il giorno che molti pensionati attendono con ansia proprio perché è quello in cui vedranno accreditato il proprio assegno pensionistico.

Poiché si tratta di un giorno festivo, il pagamento in contanti potrà essere ritirato a partire dal 2 gennaio per tutti coloro che hanno un cognome la cui iniziale e con la lettera A o con la lettera B.

Il giorno successivo, ossia il 3 gennaio, sarà il turno dalla lettera C alla lettera D e così via dicendo fino a terminare tutti i pensionati a cui spetta tale assegno.

Insomma, per le pensioni, questo mese i tempi si prolungano un po’ proprio perché il primo giorno del mese è festivo.

Quando sarà accreditato il reddito di cittadinanza insieme all’assegno unico e la Naspi?

Coloro che risultano essere in regola e che quindi non hanno superato i limiti che sono stati introdotti dalla norma andata in vigore proprio il primo gennaio, potranno ricevere il reddito di cittadinanza insieme alla pensione di cittadinanza anche durante il primo mese del 2023.

I nuovi percettori saranno chiamati il 15 gennaio, a ritirare la carta presso l’ufficio postale indicato all’interno della comunicazione.

Attraverso la consegna ci sarà anche l’accredito del primo mese del beneficio.

Per tutti coloro che percepiscono già il reddito da diverso tempo, il pagamento è previsto per il 27 del mese proprio come è sempre accaduto.

Nel mese di gennaio 2023, l’assegno unico arriverà dalla seconda metà del mese in poi.

Per quanto riguarda la Naspi, proprio come è sempre accaduto, questa verrà accreditata entro e non oltre il 15 del mese.

Sono questi tutti gli appuntamenti previsti per il mese di gennaio il quale è pronto ad accogliere a braccia aperte il nuovo anno con tutte le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio proposte dal governo Meloni.