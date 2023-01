Meteo, svolta invernale: cambia tutto da metà gennaio | Freddo e vortice polare

Secondo le previsioni Meteo da metà gennaio l’Italia si ritroverà con ondate di gelo e freddo: il vortice polare è in arrivo?



In questi giorni, durante i giorni di festa, abbiamo potuto godere di temperature miti che hanno alzato i gradi centigradi rispetto quelli che si aspettavano, dato l’arrivo del gelo invernale, e che ci hanno fatto stare tranquilli durante i giorni di Natale e di Capodanno.

Nei prossimi giorni, e nella fattispecie nel giorno dell’Epifania, sembra che la situazione rimanga invariata e così dovrebbe essere anche per i restanti giorni della settimana, mentre a partire da lunedì 9 le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Previsioni Meteo: ecco cosa aspettarsi dal Vortice Polare in arrivo in Italia da metà di gennaio

Sebbene abbiamo avuto un autunno che è sbocciato in ritardo per via delle alte temperature che hanno attanagliato l’Italia fino a fine ottobre con i primi accenni di fresco verso novembre, le cose sono diverse per i restanti mesi dell’inverno.

Avendo avuto un’estate molto torrida con temperature elevate come non lo si vedeva da 222 anni, i prossimi mesi potrebbero essere la vera e propria antitesi di quelli estivi, con temperature molto basse.

Nelle scorse settimane, si era previsto che l’inverno 2022-2023 sarebbe stato uno dei più gelidi come non lo si vedeva dal 2001 e in particolar modo i mesi più freddi sarebbero stati proprio gennaio e febbraio.

Le previsioni, sembrano non essere cambiate, e a parlarne è stato anche Matteo Giuliacci sul suo sito web che ha affermato che l’Italia sta per essere travolta da un vortice polare a partire dalla seconda metà del mese.

Per via dello Stratwarming ossia un riscaldamento che fa rompere in mille pezzi il vortice polare per via delle alte quote, questo potrebbe portare alta pressione nella Penisola con alcune conseguenze.

Il ritorno delle piogge e delle basse temperature

Una di queste è l’arrivo di gelo e neve, dovuto proprio allo sfaldamento del vortice, mentre la fase anticiclonica dovrebbe iniziare a fare capolino a partire dal 6 gennaio 2023 o nei giorni a seguire.

Con questa fase torneranno anche le precipitazioni e se in alcune parti d’Italia ci sarà una leggera pioggia nelle altre ci sarà un clima mite e specie nelle regioni del Nord si aprirà una fase fatta di pioggia e grandini.

Questo maltempo, durerà circa fino al 15 di gennaio e nella fattispecie intorno al giorno di martedì 10, ci saranno delle piogge e delle correnti fredde che hanno origine dai poli e che porteranno un calo delle temperature.

Inoltre, questo comporterà, secondo altri esperti del meteo, una graduale diminuzione della temperatura che troverà il suo massimo picco nella prima settimana di febbraio per poi tornare nuovamente mite.

Come sempre, c’è da dire che queste, sono, come dice la parola stessa, previsioni meteo e che tutte queste ipotesi vengono fatte per via delle osservazioni delle correnti grazie ad alcuni strumenti accurati.

Tuttavia, non sempre sono precisi, e quindi è sempre meglio guardare giornalmente le previsioni e prenderle come tali, in quanto possono essere soggette a variabilità per via delle condizioni atmosferiche avverse o contrarie rispetto a quanto detto.