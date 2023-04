Qui era solo una bambina, oggi è la donna più bella della TV italiana: sai chi è?

La bambina che si vede nello scatto, a quei tempi, non era altro che una bimba come tante altre. Mai avrebbe potuto immaginare che oggi sarebbe stata la donna più amata e desiderata della tv italiana.

Proprio quella bimba adesso è tra le artiste più conosciute al mondo, tra le più celebri della tv italiana (e non solo). Occhi brillanti, sorriso dolcissimo, bella come poche. Si è trasformata in una donna fantastica sotto qualsiasi punto di vista.

Non a caso, il pubblico la ama, è brava e bella. Il suo nome è tra i più celebri in assoluto, spesso è sulle copertine dei giornali di gossip italiani, si parla spesso di lei, non soltanto in ambito lavorativo. La situazione sentimentale della showgirl è perennemente in primo piano.

TV Italiana: ecco chi è la bimba in foto

Questa bellissima bimba che si vede in foto, ha mosso i primi passi nel mondo televisivo quando era giovanissima. Piano piano ha fatto strada, diventando un’artista di grande talento, tra le più desiderate in tutta Italia. Ma attenzione perché non è soltanto bella, è anche molto brava in qualunque cosa si cimenti.

Si parte dalla recitazione, per poi arrivare alla conduzione o agli scatti e alle passerelle. Ad ogni modo riesce a dare il meglio di sé, sempre, e a soddisfare chiunque.

Lei è nata Buenos Aires, nel 1984. Dall’Argentina è arrivata in Italia, dove ha subito riscosso grande successo diventando una delle showgirl più amate dal pubblico di qualsiasi età. Si tratta proprio di Belen Rodriguez, la cui popolarità non è indifferente sul piccolo schermo come anche sul web.

Quanto è cambiata Belen Rodriguez nel corso degli anni. La sua bellezza è rimasta però immutata

Sui social ha un seguito clamoroso. Qualche giorno fa Belen ha pubblicato la foto di quando era piccola, ricordando quella che è stata la sua splendida infanzia in Argentina, nonostante le varie difficoltà che ha dovuto affrontare.

Belen sorride all’obiettivo. Dalla foto si nota immancabilmente che è cambiata fisicamente, ma il suo essere dolce e solare è rimasto immutato. Lo si nota dallo sguardo e dal modo di sorridere. Sotto la foto sono subito arrivati tantissimi commenti dei follower, che la riempiono di complimenti e di like.

Non appena ha messo piede in Italia è diventata una modella di grande talento, poi con la sua determinazione e con la capacità innata si è fatta spazio nel mondo della tv italiana diventando attrice e conduttrice.

Negli anni successivi al suo arrivo in Italia, l’hanno raggiunta anche i fratelli Jeremias e Cecilia con cui ha un rapporto speciale. Anche Jeremias e Cecilia hanno partecipato a Reality Tv diventando delle celebrità proprio come la sorella.

Il matrimonio con Stefano De Martino, il divorzio e il ricongiungimento

Nel 2013 Belen si è sposata con Stefano De Martino all’Abbazia di Santo Spirito, il loro matrimonio però è giunto al termine dopo poco. Dopo il divorzio, si sono riavvicinati e risposati, poi si sono lasciati, ma dinanzi all’ennesima richiesta di divorzio il giudice si è rifiutato e ha chiesto di aspettare.

In effetti ormai da diversi mesi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, la loro famiglia è nuovamente unita. Davanti alle telecamere di Verissimo la showgirl ha svelato di non avere mai smesso di amarlo e di non averlo mai realmente visto come l’ex marito.