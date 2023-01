Stefano De Martino, perché non balla più? Dopo anni confessa il vero motivo

Stefano De Martino, perché il marito di Belen Rodriguez ha appeso le scarpe al chiodo? Dopo anni arriva la confessione che nessuno si immaginava. Ecco perché non balla più.

L’ex ballerino di Amici, il partenopeo Stefano De Martino, è ora uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Eppure, fino a qualche anno fa, sembrava destinato a un futuro da danzatore. Ecco la ragione per la quale oggi ha deciso di non ballare più.

Stefano De Martino e la felicità ritrovata

Da Ben 10 anni, Stefano De Martino fa parte dello star system tutto italiano. Lo abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione al famoso talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

Nella classe di Emma Marrone, che per un breve periodo è stata anche la sua fidanzata, De Martino ha dato il meglio di sé sfoggiando le sue doti da ballerino.

Dopo la fine del programma di punta Mediaset, tanti successi professionali per il partenopeo. Il bel moro con la sua grinta e la sua voglia di emergere è riuscito a conquistarsi lo spazio voluto e desiderato nel mondo dello spettacolo.

La notorietà arriva grazie anche alla sua relazione con la conduttrice argentina Belen Rodriguez con la quale, dopo un breve periodo di fidanzamento e la nascita di un figlio, convola a nozze.

Poi la separazione e infine il ritorno di fiamma. Oggi, Stefano e Belen sono una unica grande e meravigliosa famiglia allargata con Santiago e Luna. Da un po’ di tempo, anche la carriera di De Martino, oltre alla sua vita sentimentale, ha subito una svolta inaspettata.

Perché l’ex allievo di Amici ha deciso di non danzare più? Sono ormai diversi anni che il partenopeo incarna perfettamente il ruolo di conduttore e di showmen ma ha appeso le scarpette al chiodo per quale ragione? Arriva la confessione inaspettata.

Perché l’ex allievo di Amici ha smesso di ballare

Stefano De Martino ha sempre avuto un grande amore per la danza che lo porterà poco più che diciottenne a lasciare la sua città natale, Napoli per volare a New York. Il suo enorme talento gli consentirà di approdare nella Grande Mela per studiare, grazie ad una borsa di studio ottenuta duramente, presso il Broadway dance center.

Nel 2009, il successo in Italia con la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici. Anche dopo la fine del talent, iniziano per lui tante esperienze professionali sul palcoscenico in quantità per l’appunto di danzatore.

Poi, ad un tratto, De Martino decide di appendere le scarpe al chiodo e di dare una svolta inaspettata alla sua carriera. Il compagno di Belen Rodriguez lascia il mondo della danza per dedicarsi a quello della conduzione. Ma per quale ragione ha deciso di non ballare più?

Arriva la confessione inaspettata che lascia tutti senza parole. A raccontare il perché ha deciso di rinunciare alla carriera da danzatore è proprio Stefano De Martino in prima persona che in un’intervista ha chiarito il dubbio di tanti fan e telespettatori.

Il napoletano ha dichiarato che arrivato ai trent’anni, sapeva già che la sua carriera da danzatore prima o poi avrebbe subito una battuta di arresto. Ha affermato che, sebbene se la sia cavata nel mondo della danza, in realtà non ha mai avuto un talento così forte da riuscire a emergere in questo settore così complicato e competitivo come quello del ballo.

Ma non è tutto. Il marito di Belen ha confessato anche che da un po’ di tempo, oltre alla danza, nutriva in segreto il desiderio di esplorare altre vie come quella della conduzione.

Sono parole forti e consapevoli quelle pronunciate da De Martino. Il napoletano di se stesso dice che se avesse smesso di danzare improvvisamente, nessuno se ne sarebbe accorto o comunque tutti se ne sarebbero fatti una ragione.

Il suo talento gli ha consentito però di emergere ugualmente nel mondo dello spettacolo. Oggi il napoletano è un apprezzatissimo conduttore e showmen con un pubblico vastissimo che lo segue.