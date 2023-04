Il metodo orientale dei 7 minuti per pulire il forno in maniera impeccabile e rapida

Il metodo orientale è la soluzione ideale per le pulizie di casa. Tramite questo metodo in soli 7 minuti si può pulire il forno ed eliminare le incrostazioni senza problemi, disagi e senza spendere chissà quanti soldi per l’acquisto di prodotti indicati.

Pulire il forno è tra i lavori più pesanti e faticosi al mondo, infatti le donne cercano sempre di rimandare il più possibile.

Ci sono momenti in cui rimandare non si può, per cui bisogna soltanto armarsi di pazienza e affrontare la situazione di petto. Più si rimanda la pulizia del forno più si rischia che questo dia forfait all’improvviso.

Avere il forno pulito e igienizzato è possibile, ecco cosa è consigliato fare

Il primo consiglio che si può dare per avere un forno pulito e igienizzato, oltre che disincrostato è evitare di utilizzare detersivi per forno e grill perché sono pericolosi per la salute e potrebbero peraltro anche danneggiare il materiale dell’elettrodomestico.

Piuttosto è consigliato il metodo orientale dei 7 minuti, indicato come il migliore in assoluto dai monaci buddisti che considerano la pulizia della casa fondamentale per tenere pulita anche l’anima. Il metodo è particolare e conveniente per tutte le casalinghe del mondo. In pratica se non si riesce ad ultimare la pulizia, questa si rimanda al giorno successivo e non fa nulla.

Ciò che conta è tenere pulito quanto basta senza stressarsi e fare in modo che il momento delle pulizie sia continua e pesante evitando che vada ad invadere la routine quotidiana.

Come ammorbidire le incrostazioni del forno e pulirlo fino in profondità senza problemi, disagi e spendere soldi

La prima cosa da fare per pulire il forno, disincrostarlo e disinfettarlo fino in fondo, è scegliere come detergenti degli ingredienti naturali. Quindi soda caustica e solventi tossici sono da escludere a priori, perché dannosi e irritanti.

Per ammorbidire le incrostazioni dentro il forno si usa la coca-cola, che si versa dentro dentro l’elettrodomestico e fa tutto da sola. Dopo averla versata, si attende qualche minuto poi si accende l’elettrodomestico a 200° per 20 minuti. In poche parole si aspetta che la bevanda sia del tutto evaporata.

Per finire, si va ad asportare lo sporco utilizzando uno spazzolino per gli angoli e un panno in microfibra per eliminare lo sporco rimasto. Se lo sporco dovesse essere eccessivo e difficile da eliminare, si mescolano insieme bicarbonato e sale e se si vuole un pochino di aceto e si risolve così.

Quindi, si uniscono due cucchiai di sale grosso e due di bicarbonato, si aggiunge l’acqua o l’aceto e si forma una miscela morbida. L’importante è che questa non sia liquida. Il composto si versa direttamente sulle parti incrostate e poi con una spugnetta abrasiva si prova a togliere la sporcizia.

Alla fine si passa un panno bagnato nell’acqua o nell’aceto ed ecco che in soli 7 minuti e soprattutto senza spendere un centesimo di troppo, il forno sarà pulito, come nuovo. Il metodo è tra i migliori, una volta provato sarà impossibile riuscire a farne a meno.