Qui era giovanissimo, oggi domina la TV italiana: non diresti mai che è proprio lui

In questa foto è veramente giovane, ma oggi è uno dei volti della TV italiana. Lo avete riconosciuto? Impossibile non amarlo.

Impossibile non amare questo personaggio della TV italiana. In questa foto si nota un giovane ragazzo che – forse – non era ancora a conoscenza di tutto il successo che avrebbe avuto negli anni successivi. Amato, non solo in Italia, questo personaggio non lascia mai nulla al caso e sa bene come mettere in riga le persone. Chi lo ha riconosciuto? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Star della TV italiana: chi è questo giovane ragazzo?

Grazie ai social, sono moltissimi i personaggi della TV italiana che pubblicano alcuni scatti che ritraggono loro da giovani o da bambini. È divertentissimo andare indietro nel tempo e, in qualche caso, cercare di indovinare di chi si tratta.

Questo personaggio della foto è irriconoscibile, infatti oggi ha 54 anni e quando è stata scattata questa foto forse non aveva idea di quello che sarebbe diventato. È una star della televisione italiana e non solo, considerato per alcune persone anche un sex symbol. Non si direbbe mai, perché nel tempo questo personaggio è cambiato totalmente tanto che oggi si può dire sia molto affascinante.

Lo scatto dell’immagine in copertina risale al 1987 quando frequentava il College ed era a Boston. Le sue origini sono italiane, ma è un americano con un accento inconfondibile. Anche in queste altre due foto non sembra affatto lui, il personaggio oggi conosciuto e amato da tutti in Italia. Chi lo ha riconosciuto?

Famoso e amato: chi è il ragazzo della foto

Nessuno ha avuto ancora modo di riconoscere questo personaggio? La mamma Lidia è famosa in America e anche in Italia. Fanno parte del mondo della ristorazione e della cucina.

Tutti gli indizi portano ad un solo nome e cognome: Joe Bastianich.

Nelle foto che lo ritraggono da giovane ha dei capelli lunghi e sbarazzini, un’aria furba oppure frastornata dai giorni di festa che sicuramente faceva al College. Nella didascalia sui social della foto principale, proprio lui scrive ironicamente che la sua espressione era nata da qualche bicchiere di vino in più. Se si osservano bene i suoi occhi e la sua espressione, si può comunque arrivare alla risposta finale.

Giudice severissimo di Masterchef Italia e USA, chef di grande prestigio e oggi anche una star televisiva. Joe non sa solo cucinare, ma anche cantare e intrattenere con la sua simpatia e il suo fascino americano. Le sue due passioni nella vita sono il cibo e la musica, dedicandosi ad entrambi con grande impegno e divertimento. Insomma, quel giovane della foto oggi è un volto amato e seguito oltre che severissimo quando veste i panni di giudice. Chissà se durante il suo percorso al College avrebbe mai immaginato un successo di questo tipo.