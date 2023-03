By

Ultima puntata di MasterChef Italia 12, il vincitore è Edoardo Franco, per lui un premio di 100mila euro in gettoni d’oro ed anche la possibilità di pubblicare un primo libro di ricette.

Al secondo posto si classifica invece Thi Hue Din mentre al terzo posto Antonio “Bubu” Gargiulo. Invece al quarto posto troviamo Mattia Tagetto, che era stato eliminato al termine del primo episodio della serata.

A vincere la dodicesima edizione di MasterChef Italia è Edoardo Franco, un ragazzo sopra le righe, entusiasta e brillante. Il suo percorso è stato bellissimo e oggi può finalmente godersi la realizzazione del suo più grande sogno.

Oltre a guadagnarsi il primo posto si porta a casa anche i due premi previsti per questa edizione, 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di poter pubblicare il suo primo libro di ricette.

Il menù presentato per la serata di ieri si intitola “Tutto mondo” ed è ispirato al titolo del murale di Keith Haring.

Edoardo ha voluto presentare il suo menu così “Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitati di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività”.

L’antipasto presentato era un tributo alla terra e alle origini della cucina, Medievale ed è una barbabietola acidula con all’interno un paté di fegatini di piccione, porro fritto e latticello. Questo piatto è stato accompagnato da un infuso alla barbabietola e all’aneto.

Il primo previsto nel menù i Ravioli Kebab, una polpetta di agnello speziato con dentro un fagottino di pasta all’uovo con salsa di albicocca e foglie di carota.

Per secondo invece Capesante al curry, per un mix dolce e speziato, accompagnato da maionese di corallo e coriandolo fritto.

A chiudere il menù il dessert chiamato Matrimonio in bianco, una finta mousse al cocco con un cremoso di liquirizia e arancia, ed un inserto di maracuja.

Il menù presentato da Edoardo è stato realizzato completamente in autonomia ed è stato qualcosa di unico e molto personale, tanto da arrivare a convincere i tre giudici di questa edizione Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Per tutta l’edizione di MasterChef Italia 12 Edoardo si è sempre contraddistinto per portare nella sua cucina la sua personalità, la sua esuberanza e la sua creatività. Un personaggio che si è fatto amare sin dall’inizio, unico nel suo genere.

Gli altri concorrenti sul podio

Gli altri due concorrenti che sono saliti sul podio sono stati Thi Hue Dihn e Antonio Gargiulo “Bubu”, troviamo invece classificato al quarto posto Mattia Tagetto che era stato eliminato al termine del primo episodio della serata di ieri.

Durante il primo episodio che si è visto sempre nella serata di ieri, ospite a MasterChef Italia c’era la chef Clare Smyth, famosissima in tutto il mondo con un ristorante a tre stelle a Londra nella zona di Notting Hill, chiamato Core by Clare Smyth e colei che ha vinto numerosi riconoscimenti a livello mondiale come il “Miglior Chef donna” del 2018.

Si conclude così perciò la dodicesima edizione di MasterChef Italia, con Edoardo Franco che torna a casa vincitore.