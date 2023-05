Svolta nell’incidente di Immobile: un video conferma il problema ai semafori

Ci sarebbe una svolta importante sull’incidente con il tram che ha visto coinvolto Ciro Immobile a Roma lo scorso 16 aprile. Un video mostrerebbe un problema ai semafori della zona interessata. Sia il capitano della Lazio che l’autista del mezzo pubblico avevano affermato subito dopo lo scontro di essere passati entrambi con il verde.

Come riferito dal Corriere della Sera, ci sarebbe una clamorosa svolta nella dinamica che ha causato l’incidente in cui è stato coinvolto lo scorso aprile Ciro Immobile. Il capitano della Lazio il 16 del mese scorso si è scontrato con un tram 19 all’incrocio con Piazza Matteotti a Roma, mentre si trovava in auto con due delle sue figlie. Nell’incidente sono state coinvolte 12 persone totali, fortunatamente ferite lievemente. Ora spunta un video, che dimostrerebbe come i semafori della zona non fossero allineati correttamente.

Ciro Immobile, spunta un video che mostra problemi ai semafori di Piazza Matteotti

Un tassista romano, stando al Corriere, avrebbe portato un video ai vigili urbani di Roma titolari dell’indagine su quanto accaduto, e che dimostrerebbe come i semafori della zona, da tempo non funzionassero nel modo corretto. Il quotidiano ha quindi ipotizzato come anche il 16 di aprile potrebbe essere stato ciò a causare lo scontro tra l’auto guidata dal campione della Lazio e il mezzo pubblico romano.

In questo modo le versioni fornite dall’autista e dal calciatore non sarebbero discordanti come in un primo momento erano apparse. Il problema sarebbe da ricondurre a un malfunzionamento per problemi tecnici in atto, anche se non se ne conoscono le ragioni.

La zona in oggetto, quella di piazza delle Cinque Giornate all’incrocio con piazza Matteotti, ritenuta già da tempo pericolosa. “Sono passato col verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare frenando immediatamente” aveva raccontato giovedì scorso agli agenti di polizia municipale Ciro Immobile, ribadendo la sua prima versione dei fatti.

La dinamica dell’incidente di Ciro Immobile a Roma del 16 aprile scorso

L’incidente è avvenuto il 16 aprile a Roma, alle 8 di mattina circa, nel quartiere Prati, coinvolgendo sia la macchina di Immobile, un SUV, che il mezzo pubblico della linea 19 dell’ATAC, facendoli scontrare con violenza lateralmente. L’impatto è stato talmente forte che il tram è uscito dai binari, e la macchina del calciatore è rimasta completamente distrutta sulla parte anteriore.

Fortunatamente, le persone coinvolte hanno riportato tutte ferite lievi: le due bambine del capitano della Lazio hanno subito delle contusioni, e dopo esser state trasportate per esami più approfondite al Bambin Gesù, sono state dimesse e hanno fatto ritorno a casa.

Ciro, invece, ha subito una micro frattura alla colonna vertebrale, ma si è rimesso in sesto n pochi giorni, riuscendo a tornare ad allenarsi. La polizia locale, tuttavia, non ha ancora concluso le indagini per accertare di chi sia la responsabilità in quanto accaduto, che poteva risultare in una tragedia.

Ora questo video potrebbe fornire molte risposte in merito, e scagionerebbe, stando a chi lo ha visto, eventuali colpe da ambo le parti, in quanto causato da un malfunzionamento tecnico dei semafori all’incrocio.