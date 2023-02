Questo rimuove tutte le macchie di unto dai vestiti: più efficace della candeggina

Addio alla candeggina per rimuovere le macchie di unto dai vestiti: con questo si potrà risolvere il problema in pochi secondi.

Le macchie di unto dai vestiti sono spesso e volentieri impossibili da trattare. L’olio è capace di entrare all’interno delle macchie, rovinare i tessuti e restare in maniera permanente senza più andare via. Per quanto la candeggiana possa essere uno dei rimedi da usare, l’alone non andrà via e si formerà questa macchia fastidiosa. Il capo di abbigliamento non dovrà essere buttato via, perché con questo prodotto la macchia verrà rimossa all’instante.

Macchie di unto, perché non vanno via?

Quante volte capita di macchiarsi di unto mentre si cucina o si mangia? Basta un piccolissimo gesto e il tessuto assorbe subito l’unto dell’olio o dei piatti che si stanno per mangiare.

Questa macchia se non trattata immediatamente, rovina il vestito e attacca le trame fino alla profondità. Cosa comporta? Nella maggior parte dei casi si può gettare via, oppure trovare un accessorio che possa nascondere il punto della macchia.

La candeggina è il primo prodotto che viene in mente di usare, ma è bene fare molta attenzione. Non essendo un prodotto delicato, sulle trame dei tessuti dei vestiti potrebbe non essere ottimale da utilizzare. Stesso discorso per alcuni prodotti che si trovano sul mercato, con composizioni chimiche ricche di conservanti o agenti corrosivi.

Per questo motivo gli esperti indicano un altro tipo di prodotto, impensabile, usato tutti i giorni per altri scopi.

Prodotto per rimuovere le macchie di unto all’istante: addio candeggina

Come anticipato, sarebbe meglio non usare la candeggina come prodotto per rimuovere queste macchie dai vestiti. L’unto è aggressivo, tanto che se a contatto con le trame di un tessuto potrebbe arrivare anche alla corrosione del vestito stesso.

Lasciando la candeggina da parte per un attimo, si potrebbe usare un altro tipo di ingrediente impensabile per questo tipo di azione.

Stiamo parlando della schiuma da barba classica, che in un solo gesto può aiutare a rimuovere le macchie anche di unto senza lasciare aloni. Come fare? Basterà spruzzare la schiuma sulla zona interessata e poi lasciare riposare per un po’ senza toccarla.

Subito dopo lavare il panno in lavatrice o a mano, come di consueto. Se la macchia è persistente, la schiuma potrà essere nuovamente spruzzata e lasciata agire per 30 minuti. Per rimuoverla usare un panno tamponando senza mai strofinare.

Questa formulazione – nella tipologia classica – è studiata appositamente per ammorbidire la pelle prima di radersi. Allo stesso modo è in grado di rendere le fibre dei tessuti più morbide, sino ad assorbire le fastidiose macchie create dall’unto. Il vestito non si rovina e non ci sono aloni.

Va bene per tutti i tessuti? In linea generale sì, ma su tipologie come seta o lino meglio provare prima su un angolino e poi direttamene sulla macchia.