Questo prodotto elimina anche le macchie più indelebili dai tessuti: ecco cosa usare

Un solo prodotto per eliminare le macchie dai tessuti, anche quelle più indelebili e penetrate lungo le fibre: da provare immediatamente.

Le macchie sui tessuti devono essere rimosse immediatamente, prima che penetrino lungo le trame sino a rovinare i capi definitivamente. In certi casi, anche dopo il lavaggio, le macchie resistono e si espandono lungo tutta la superficie del vestito. Non è consigliato usare prodotti chimici che potrebbero rovinare del tutto il tessuto, affidandosi a metodi sperimentati dagli esperti del pulito. Basta un solo ingrediente e la macchia sparirà per sempre.

Macchie sui tessuti, si possono eliminare?

Impossibile non macchiare mai un vestito o un tessuto, perché basta un attimo di distrazione o la rottura di una penna per ritrovarsi con sugo o inchiostro sui capi. Alcuni ingredienti sono facili da eliminare dopo un solo lavaggio, altri invece sono difficili da rimuovere in quanto corrosivi o potenti.

Lavare il vestito in lavatrice dopo averlo pre trattato non è sicuramente facile, in particolare quando si ha a che far con le macchie di inchiostro oppure di olio. Questa è una tipologia che ha la capacità di espandersi e poi penetrare lungo le trame dei tessuti sino a fissarsi definitivamente.

Nel momento in cui si ha a che fare con una macchia difficile da trattare, diventa necessario pulire e trattare la zona interessata prima di lavare il capo in lavatrice. Sarebbe opportuno evitare l’uso di alcuni prodotti che si trovano in commercio, proprio perché potrebbero rovinare ulteriormente il tessuto e non far andare via la macchia.

Non solo, perché sono ricchi di elementi conservanti che inquinano e dal prezzo finale molto alto.

Un solo ingrediente per dire addio alle macchie dei vestiti

Entrano in scena i prodotti che si hanno in casa, provati e consigliati dagli esperti del pulito. Uno di questi ottimo per eliminare tutte le macchie è l’alcool.

Di solito è un ingrediente da usare per disinfettare superfici oppure la pelle vittima di tagli, grazie alle sue proprietà antisettiche e antimicrobiche naturali. In questo caso, serve anche a dire addio alle macchie dei tessuti più ostinate e forti.

Come procedere?

Prendere il capo e appoggiarlo sul tavolo così da avere la macchia a disposizione

Versare alcune gocce di alcol sulla zona da trattare al naturale oppure diluirla a 90° con dell’acqua

Lasciare agire per 60 minuti.

Una volta che il tempo di posa è terminato, passare una spugnetta con acqua calda e del sapone di Marsiglia. Mettere il capo in lavatrice e avviare il solito lavaggio. La macchia, come per magia, sarà sparita e il capo come nuovo.

Ci sono altri due ingredienti che si possono usare per eliminare le macchie, la schiuma da barba oppure il latte.

Quest’ultimo è molto facile da usare, infatti basterà tamponare l’area interessata con della carta assorbente e poi picchiettare il latte aiutandosi con un panno imbevuto. Strofinare delicatamente e procedere con il solito lavaggio in lavatrice.