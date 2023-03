La città più antica del mondo è italiana: solo gli acculturati saprebbero dire quale

Pochi sanno che in realtà la città più antica del mondo è in Italia: bellissima e ancora oggi amata da tutti.

Gli esperti sono sempre alla ricerca di storie e di affermarzioni su come sia nato il mondo in cui viviamo. Nell’epoca attuale si è abituati alla tecnologia, alla facilità e alla fretta nel fare qualsiasi cosa. Fermandosi un attimo ad osservare l’Italia sotto un altro punto di vista, ci si rende conto di quanto sia bella e antica. Se molte Regioni hanno scritto la storia antica, la città più antica del mondo si dice sia italiana ed è un vero gioiello.

È in Italia la città più antica del mondo

L’Italia viene scelta come luogo delle vacanze da molti stranieri, oppure come posto dove poter vivere la storia e la vera tradizione. Agli italiani stessi non basta una vita intera per poter vedere ogni città e paese, ognuno con le proprie caratteristiche e paesaggi.

C’è chi ha il mare o la montagna, chi ha fermato il tempo ad un’epoca antica e chi presenta ancora quella tradizione di una volta che si tramanda alle generazioni successive. La grande bellezza è sicuramente offerta dal Bel Paese a 360°.

Non è sicuramente facile poter comprendere quali siano le città antiche nel mondo, le prime emerse e costruite. Gli esperti si sono affidati a strumenti innovativi, alle documentazioni storiche e ricostruzioni sino a stilare una lista.

Sembra che nessuno si sia stupito nel sapere che una delle città tra le più anche nel mondo fosse proprio in Italia. È un esempio di architettura meravigliosa, di una bellezza indescrivibile in ogni ora del giorno o della notte ed è il centro abitato con una storia lunga da raccontare. Il suo nome è Matera.

Un gioiello di bellezza e unicità

Gli esperti, secondo alcuni studi, hanno potuto ipotizzare che a Matera le prime popolazioni si fossero insediate già 10.000 anni fa. Il suo territorio è, infatti, un contenitore ricco di testimonianze che arrivano direttamente dalla prestoria.

Non sono pochi gli oggetti ritrovati presso le Gravine di Matera (grotte caratteristiche del luogo), così come le incisioni lungo alcune rocce.

7.000 anni fa sono nati i primi villaggi e si arriva ad oggi, con la sua imponenza e quella architettura caratteristica.

Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco, rappresenta una bellezza unica nel mondo. Scoprire inoltre essere un territorio abitato dalla preistoria, ne afferma di quanto questo posto sia speciale.

Una scoperta che conferma di quanto l’Italia conservi delle storie meravigliose, di quanto ogni suo angolo sia prezioso e ricco di racconti. Attraverso lo studio e ritrovamenti risalenti alla preistoria, si è potuto immaginare di come fosse Matera a quel tempo e come vivessero le popolazioni del periodo. Un luogo ancora oggi ricco e magico, da vedere almeno una volta nella vita.