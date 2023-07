Questo integratore biologico farà crescere una valanga di cetrioli e pomodori

By

Sapevi che esiste un integratore biologico capace di far crescere una valanga di pomodori e cetrioli? Proprio così, è facile prepararlo, ecco come fare in pochi minuti un fertilizzante potente per le piante dell’orto!

Sapevi che puoi usare ingrediente comune per fertilizzare le piante dell’orto? Stiamo parlando del latte, ingrediente ricco di sostanze nutritive che i vegetali assorbono facilmente sia mentre sono in vaso che nel terreno.

Puoi utilizzarlo al posto dei prodotti chimici e assicurare alle piante magnifiche fioriture e frutti sani e deliziosi. Scopriamo come usare il latte per le piante e come ottenere un integratore biologico potente.

Il latte eccellente fertilizzante per le piante

Anche se sembra strano, mettere il latte nelle piante è una strategia valida ed efficace per farle crescere rigogliose e ottenere frutti abbondanti.

Puoi far crescere al meglio sia le piante aromatiche che gli ortaggi, ottenendo frutti sani e gustosi. Infatti, il latte contiene sostanze essenziali per far crescere cetrioli, pomodori e altri ortaggi, come enzimi, aminoacidi, proteine, zuccheri naturali.

Grazie al latte qualsiasi pianta può essere rinvigorita e anche terreno di coltivazione viene arricchito dalle sostanze nutrienti. In più, si tratta di un ingrediente naturale, a basso costo, che non ha nulla a che vedere con le sostanze chimiche che trovi sul mercato. Con il latte coltiverai piante in modo ecologico e green.

Come usare il latte sulle piante

Utilizzare il latte come fertilizzante naturale per le piante è semplice e puoi usare quello intero oppure quello parzialmente scremato. Se decidi di usare quello intero è consigliabile diluirlo con l’acqua in parti uguali.

Il latte può essere utilizzato a crudo oppure cotto, ma prima devi sempre farlo raffreddare. Puoi usarlo singolarmente oppure aggiungendo altri ingredienti per ottenere un fertilizzante naturale di sicura efficacia. In questo modo puoi smaltire anche latte scaduto senza bisogno di gettarlo.

Con il latte le piante si mantengono sane e senza parassiti. Come è noto, le malattie possono aggredire le piante e compromettere i raccolti, per cui bisogna fare attenzione nella crescita e dare loro il corretto sostentamento per svilupparsi bene.

Quando vedi che le foglie sono giallastre o verde chiaro la crescita è più lenta e se non fai nulla per aiutarle piante non riescono a crescere bene. Anche la carenza di fosforo fa sviluppare zone morte su foglie e steli e impedisce alle piante di crescere sane e rigogliose.

Nelle piante può mancare anche il calcio e quando si manifesta questa carenza puoi vederle diventare nere e marcite. Il terreno ha bisogno del calcio per nutrire le radici in modo adeguato e mantenere verdi le foglie. Aiutare le piante con il latte e altri ingredienti è la scelta migliore per ottenere raccolti abbondanti.

Come preparare un integratore biologico per pomodori e cetrioli

Con il latte puoi preparare un integratore biologico potente ed efficace per avere piante rigogliose e sane. Per potenziare l’effetto puoi aggiungere la menta, fonte di manganese, rame e potassio, ottima per respingere gli attacchi dei parassiti, e tre spicchi di aglio.

L’aglio puoi aggiungerlo con la buccia, è un ortaggio sano ed è ottimo per nutrire le piante perché aumenta le difese immunitarie e tiene lontani i parassiti. L’aglio respinge afidi, formiche e altri insetti che insidiano le piante e possono farle morire.

Dopo aver ottenuto il composto, mescolare bene e filtrare. Non gettare i residui che rimangono nel colino, ma utilizzali sul terreno per fare da concime. Invece, diluisci il liquido ottenuto in 7 litri di acqua e spruzza le piante con il liquido. Effettua la vaporizzazione al mattino presto o la sera tardi e ogni due settimane.

Se le piante sono infette utilizza il fertilizzante ogni 5 giorni. Il liquido che rimane non gettarlo, puoi conservalo nel frigorifero per 30 giorni. Puoi trattare tutte le piante da orto con questo integratore biologico potente e ottenere frutti abbondanti e sani, buoni da mangiare e da gustare.