Omicidio in provincia di Cagliari, 43enne strangolato in un B&B: un arresto

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto all’interno di un Bed and Breakfast in provincia di Cagliari. La vittima è stata strangolata. Stando alle primissime informazioni, è stato fermato un ragazzo di 20 anni.

L’omicidio è avvenuto all’alba, a Quartucciu nell’hinterland di Cagliari. Vediamo insieme e cerchiamo di capire cosa è successo.

43enne strangolato in albergo

Un terribile omicidio è avvenuto, all’alba di oggi, in provincia di Cagliari. Un uomo di 43 anni, Gabriele Pergola, è stato trovato strangolato all’interno di un Bed and Breakfast. Le indagini sono immediatamente partite e, stando alle primissime informazioni, i Carabinieri avrebbero già arrestato un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della locale compagnia di Quartu Sant’Elena stanno cercando di ricostruire la vicenda, anche se ci sono dei dettagli e dei passaggi ancora poco chiari. Il corpo è stato scoperto alle 5 di questa mattina all’interno del b&b “Corte Cristina” in via Nazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, il 43enne sarebbe stato strangolato dal 20enne, anche lui si chiama Gabriele, con un asciugamano, forse alla fine di un litigio. Dopo l’omicidio, il 20enne si è allontanato dalla struttura. Il cadavere è stato poi, scoperto alle ore 5 di questa mattina dai responsabili del B&B, che si sono allarmati dato l’eccessivo rumore e frastuono che proveniva dalla stanza.

Sul posto sono immediatamente accorsi sia i Carabinieri quanto anche il personale medico del 118 che ha tentato, in extremis, anche di rianimare il 43enne, ma per lui non c’era più nulla da fare. Sono stati, poi, i Carabinieri a raccogliere la descrizione della persona che era in camera con il 43enne fino a pochi istanti prima del suo omicidio. Immediate sono state le indagini che hanno portato al fermo del 20enne. Il giovane è stato rintracciato e fermato non poco lontano da Quartucciu.

Arrestato un 20enne

Attualmente, il fermato si trova nella locale caserma dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena in attesa dell'arrivo del procuratore per il prosieguo delle indagini e la sua convalida del fermo. Nella struttura ricettiva, invece, dove è avvenuto l'omicidio ed il cadavere del 43enne è stato rinvenuto, è arrivato anche il medico legale per gli accertamenti di rito e per cercare di capire se la morte dell'uomo sia dovuta solo allo strangolamento o se ci sia stato dell'altro.

