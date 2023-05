Questo gesto riduce drasticamente la bolletta elettrica: non buttare altri soldi

Questo gesto riduce la bolletta elettrica: ecco cosa bisogna fare per non buttare via altri soldi. Basta davvero un piccolo gesto. Ecco di cosa stiamo parlando. Tutti i dettagli qui di seguito.

Se volete ottenere un interessante risparmio, per quanto riguarda i costi delle bollette, allora è importante non sottovalutare l’aspetto correlato a quei particolari orari di risparmio energetico. Si tratta indubbiamente di un notevole supporto dal punto di vista economico, visto che ci permette di beneficiare di costi minori associati al consumo dell’energia elettrica. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Gesto riduce la bolletta elettrica: come usufruire di questa forma di risparmio

Poco fa abbiamo accennato al fatto che si può fare qualcosa in termini di risparmio e come ben sappiamo, questo tema è sicuramente uno di quelli che tocca maggiormente tutti noi, dal momento che risparmiare è diventata una vera priorità.

Qui nello specifico si parlerà del risparmio da un punto di vista energetico e del modo che ci può consentire di farlo davvero.

Quindi potrete riuscire a risparmiare sulle bollette e per farlo davvero è importante prendere in considerazione gli orari attinenti il risparmio dell’energia.

Dunque nel momento in cui si devono effettuare le attivazioni di utenze correlate all’energia elettrica in casa oppure in un negozio, risulta fondamentale svolgere un’accurata valutazione del genere di tariffazione maggiormente vantaggiosa da scegliere.

Prima di tutto bisogna considerare che ogni nucleo familiare e ciascun esercizio commerciale adoperano l’energia elettrica in modalità totalmente differenti le une con le altre.

Pertanto si capisce benissimo che è importante optare per la tipologia che più si accosta a soddisfare le nostre esigenze personali. In tal modo si potrà da subito beneficiare di un ottimo risparmio sulla bolletta.

Ciò poiché quando si accende un determinato elettrodomestico, è essenziale considerare sempre in anticipo quell’ora che risulta più vantaggiosa, così da riuscire a usufruire in forma maggiore di una convenienza economica sul costo della bolletta.

Tenete conto che il costo dell’energia elettrica può sicuramente cambiare, in base agli orari della giornata e basandosi pure sui giorni stessi.

Gesto riduce la bolletta elettrica: il funzionamento delle fasce orarie

Un esempio pratico può corrispondere a quello del lavaggio del bucato in lavatrice. In riferimento a un tipo di lavaggio con la durata di circa un’ora, bisogna considerare se c’è la possibilità di poter effettuare una programmazione di questo lavaggio.

In caso affermativo, è fondamentale capire quale sia l’orario più vantaggioso per voi da applicare in correlazione alla programmazione.

Mettiamo caso che il vostro contratto della luce corrisponde a quello con una tariffazione monoraria, allora in tale circostanza non dovrete avere alcuna preoccupazione collegata all’orario d’inizio.

Questo perché con la tariffa monoraria potrete disporre di un’unica fascia oraria, quindi di una sola tariffa per tutte le giornate che va a coprire le 24 ore.

Mentre la situazione cambia considerevolmente, se la tipologia della vostra tariffazione equivale a quella bioraria oppure multioraria.

Con la prima delle due appena citate, potrete disporre di un paio di fasce orarie di prezzo.

Difatti la fascia F1 va a coprire il periodo che intercorre tra il lunedì e il venerdì, partendo dalle ore 8 fino alle ore 19.

Generalmente riguarda quel tipo di fascia più caro e, dunque, è l’opzione meno vantaggiosa.

Per quanto concerne la seconda fascia oraria, ovvero la F2, questa copre l’orario incluso tra le 19 e le ore 8. Un orario correlato alle giornate feriali, ma pure a quelli inclusi nel fine settimana e nei giorni festivi.

In tal caso certamente la tariffa risulta molto più vantaggiosa, se paragonata alla F1.

La fascia oraria più economica: i dettagli qui di seguito

Tra le fasce orarie che corrispondono a quelle indubbiamente più economiche troviamo la F23.

Si tratta di una particolare fascia oraria che va a ricoprire l’intero week-end.

Inoltre ciascun fornitore di energia si basa fondamentalmente sulle direttive indicate nella delibera ARERA.

Le fasce orarie F1, F2 ed F3 corrispondono a quelle segnalate appunto da ARERA. Vediamo quindi in che modo risultano suddivise.

Per quanto riguarda quei clienti domestici che sono serviti in maggior tutela, i consumi si differenziano nelle fasce F1 e in quella F23 che corrisponde per l’esattezza alla somma della F2 e della F3.

Si tratta dell’orario dalle 19 alle 8 di tutti i giorni di tipo feriale, festivo e incluso nei fine settimana.

È importante capire la tariffa più adeguata: aspetto fondamentale

La scelta della tariffa per la bolletta elettrica è basilare, se si vuole usufruire di un vantaggio economico considerevole.

Dunque prima di tutto bisogna basarsi sugli orari e le abitudini di ogni famiglia, consuetudini che sono correlate al consumo di energia elettrica.

Questo è certamente il primo passo da fare, per scegliere la tipologia migliore da utilizzare in casa.

Quindi ci sarà quel nucleo familiare che tenderà maggiormente a scegliere la tariffa monoraria. Ma ci saranno pure quelle famiglie che invece, basandosi sulle proprie abitudini, preferiranno orientarsi verso la tariffa bioraria.

Ovviamente pur tenendo conto che quest’ultima vi consente di poter riscontrare un buon risparmio nelle ore della sera e in quelle incluse nei fine settimana, risulta completamente inutile se non si ha l’opportunità di potersi servire di quelle determinate fasce orarie.

Ne consegue che se adoperate l’energia elettrica unicamente durante le ore del giorno, allora dovrete indirizzare la vostra scelta verso una tariffazione di genere monoraria, anziché di tipo biorario.

Infine quando non si hanno le idee chiare in merito, allora è preferibile chiedere consiglio a degli appositi consulenti o comunque a esperti del settore.

Se siete arrivati fino a questo punto avrete compreso che bisogna tener conto di alcuni aspetti importanti se si parla di risparmio e quindi della possibilità di non buttar via soldi che potrebbero essere utilizzati per ben altro. Molto probabilmente avrete le idee più chiare e quindi cosa fare e cosa non fare per ridurre drasticamente il costo delle bollette.