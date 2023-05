Elisabetta Canalis non si nasconde più: paparazzata con il nuovo compagno

Elisabetta Canalis cambia pagina una volta per tutte, e si mostra felice per la prima volta in compagnia del suo nuovo compagno. L’ex velina, reduce dalla separazione con il marito Brian Perri, appare in ottima forma assieme a George Cimpeanu, campione di kickboxing, negli scatti dei fotografi di Chi magazine. Tra i due una grande sintonia, a quanto pare. Per i fan della showgirl, non certo una nuova conoscenza, visto che da tempo appariva sui suoi profili social mentre l’allenava. Canalis è infatti una grande appassionata di arti marziali, in particolare di Krav Maga, disciplina di difesa israeliana.

Sono passati appena due mesi dall’annuncio della separazione tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, ma pare che il cuore dell’ex velina abbia già ricominciato a battere di nuovo. A riuscire a conquistarla, George Cimpeanu, campione di kickboxing con il quale da tempo l’ex velina si allena. I due sono stati immortalati dai fotografi di Chi magazine mentre passeggiavano sorridenti uno accanto all’altra per le strade di Los Angeles, città in cui risiede la showgirl assieme alla figlia Skyler Eva. Ad unirli, a quanto pare, gli interessi in comune, visto che Elisabetta è una grande appassionata di arti marziali, e in particolare di Krav Maga, di cui è una vera esperta, al punto da aver combattuto (e vinto) un match sul ring in passato.

Elisabetta Canalis, le prime immagini assieme al nuovo compagno George Cimpeanu per le strade di Los Angeles

Erano mesi che circolavano le voci di un avvicinamento “sospetto” tra Elisabetta Canalis e George Cimpeanu, campione di kickboxing soprannominato “Ice man”, ma tranne le loro sessioni di allenamento, i due non si erano mai mostrati assieme. Chi magazine, però, è riuscito nell’impresa, e li ha immortalati per le strade di Los Angeles, intenti a scambiarsi effusioni.

La coppia è stata paparazzata dai fotografi mentre scherzava imitando gesti di kickboxing, poi intenta a scattarsi un selfie e quindi intenti in un dolce abbraccio, per le strade tra i quartieri di Downtown e Beverly Hills.

Due mesi fa era stata ufficializzata la separazione tra Canalis e Brian Perri, suo marito dal 2014. Un rapporto che in realtà era in crisi da molto più tempo, come immaginato dai numerosi fan e dagli addetti ai lavori, visto che da mesi la coppia non si mostrava più assieme sui social.

Il rapporto con George, specificano su Chi, non è la causa della rottura tra moglie e marito, quanto l’effetto. Inoltre, Canalis non avrebbe chiesto alcun mantenimento all’ormai ex marito e i due avrebbero l’affidamento congiunto della loro bambina.

Elisabetta Canalis, le storie d’amore della showgirl sarda, da Bobo Vieri a George Cimpeanu

La showgirl è una delle donne dello spettacolo più belle del Paese, e nel corso della sua carriera ha fatto parlare anche per le lunghe storie d’amore con personaggi noti dello showbiz.

La prima, che ai tempi fece sognare un po’ tutti, quella con Bobo Vieri, nei primi anni Duemila, all’epoca uno degli attaccanti più forti in circolazione, con cui visse lunghi tira e molla. Il bomber in più di un’occasione ha affermato come “Eli” sia stato il suo unico amore della vita.

Nel 2009, poi, l’incontro e successivo fidanzamento con la superstar hollywoodiana George Clooney, una love story che le diede grande notorietà, oltre a farle decidere di compiere il passo di trasferirsi definitivamente a Los Angeles. Durata due anni, ogni tanto viene ricordata anche dall’attore, che ha sempre sottolineato come Elisabetta fosse particolarmente simpatica.

Infine, nel 2014, le nozze nella sua Alghero con il chirurgo ortopedico Brian Perri, conosciuto qualche tempo prima proprio nella città californiana e dal quale un anno dopo ha la figlia Skyler Eva. Pochi mesi fa, la separazione. Chissà che George non riesca a farle tornare definitivamente il sorriso, le (buone) premesse ci sono.