Questo comune errore che facciamo tutti con la TV fa gonfiare subito le bollette

L’errore che facciamo tutti con la TV è questo: si tratta di uno sbaglio che può costarci caro da un punto di vista economico. Vediamo perché.

Nell’ultimo periodo gli aumenti del costo dell’energie elettrica stanno mettendo a dura prova molti di noi. Sono tanti quelli che stanno correndo ai ripari cercando di ottimizzare gli sprechi e le proprie risorse economiche. Un errore che molti di noi facciamo, e che causa un aumento della bolletta, riguarda proprio l’utilizzo della TV: scopriamo di seguito i dettagli.

Errore che facciamo tutti con la TV: primi dettagli

Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da un aumento dei prezzi di vari prodotti della nostra vita quotidiana; ad esempio sono aumentati i prezzi di alcuni beni di prima necessità, come alcuni prodotti alimentari, ma anche i prezzi del carburante e dell’energie elettrica. Insomma in quest’ultimo periodo gli aumenti sono stati vari e questo ha messo a dura prova molti di noi, in quanto si fa fatica ad arrivare a fine mese.

Sicuramente questi aumenti hanno determinato anche una maggiore attenzione ai consumi; oggi si cerca di ridurre quelli che sono i consumi così da ridurre anche i costi.

A tal proposito iniziamo con il dire che c’è un trucchetto che vi permetterà di ridurre i costi della bolletta dell’energia elettrica e che riguarda l’utilizzo della TV.

Curiosi? Continuate a leggere.

Errore che facciamo tutti con la TV: cosa fare per ridurre i costi

Quante volte è capitato, in quest’ultimo periodo, di pagare delle bollette più alte del solito anche se l’utilizzo degli elettrodomestici è rimasto lo stesso?

Probabilmente questo è accaduto a molti di noi ed è sicuramente dovuto all’aumento dei prezzi di quest’ultimo periodo. Insomma nonostante i costi e i consumi siano uguali, la bolletta tende ad aumentare e non lascia scampo a molti di noi.

Questa situazione è sicuramente drammatica se si pensa che gli stipendi sono rimasti perlopiù invariati. Ecco perché molti fanno fatica a reggere tutte queste spese che sembrano essere amplificate nell’ultimo periodo.

Ovviamente quello che si può fare è cercare di ridurre i costi e i consumi.

Questo richiede un’attenzione e una cura maggiore così da cercare di spendere sempre meno. Ci sono vari trucchetti che possono aiutare nel ridurre i costi e nel cercare di ridurre i prezzi delle bollette.

Uno di questi trucchi è quello che riguarda l’utilizzo della TV. Pensateci bene: quando accendete la TV, lo fate premendo il tasto in basso al monitor o tramite il vostro telecomando?

Probabilmente molti di voi accendono la tv col telecomando, comodamente dal proprio divano. Anche se si tratta di un’operazione che vi sembrerà banale o poco costosa in realtà lo è. Come mai?

Quando accendete la TV dal telecomando, vuol dire che la TV in quel momento non è spenta ma è in stand-by. In questo caso, quindi, significa che comunque è accesa e consuma elettricità anche se in misura inferiore rispetto a quando c’è anche il display acceso.

Quanto consuma la TV in stand-by?

Ovviamente, come già accennato, la TV in modalità stand-by spende meno rispetto a quando è accesa, ma comunque si tratta di un consumo non indifferente.

Di quanto stiamo parlando?

Nello specifico, tenendo la TV in stand-by per due ore al giorno, si consumano 7,3 kWh e questo significa che per tutto l’anno ci sarà un consumo totale di 21,9 kWh.

Si tratta di una cifra di 1,5 euro fino a 3,5 euro, quindi ovviamente non molto. Però questo deve essere moltiplicato per tutte le TV presenti in casa e non solo: anche per tutti gli elettrodomestici che si hanno in casa, oltre le TV.

Infatti la modalità stand-by ci fa spendere non solo se si parla di TV, ma anche nel caso di lavatrici o aspirapolveri. Insomma ogni elettrodomestico spende quando è in stand-by.

Ecco perché è importante di assicurarsi di spegnere ogni elettrodomestico non lasciando la famosa spia rossa.

Cosa fare a tal proposito? Non bisogna commettere lo sbaglio di lasciare la propria Tv in stand-by e questo lo si può fare attraverso una piccola azione: collegare la propria tv e le periferiche ad una ciabatta.

Successivamente dovrete solo premere uno specifico pulsante, quello di arresto. Vedrete che in tal modo si spegnerà.

Ovviamente se si vuol risparmiare, si possono seguire anche altri consigli, come per esempio ridurre la luminosità del televisore. Dunque andate sulle impostazioni e abbassate la luminosità. Questo perché ad un’alta luminosità corrisponde un alto consumo a livello di energia.

Si può far questo abbassando la luminosità nel menu o attivando una modalità, quella “eco” della televisione. Per far questo cliccate su Impostazioni, toccate Immagine e poi Risparmio energetico.

Per farlo a livello manuale andata su Impostazioni, toccate Immagine, poi Impostazioni modalità immagine. Lì avrete a disposizione le diverse possibilità di immagine a livello di contrasto, luminosità, etc. Potete andare su luminosità e abbassarla.

Insomma per risparmiare si può fare proprio questo, piccole azioni e grandi risultati.