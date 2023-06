Djokovic vince la finale del Roland Garros: battuto Ruud 3-0

Novak Djokovic vince il Roland Garros. E’ la sua 23esima vittoria in un Grande Slam: battuto il norvegese Ruud 3-0.

Novak Djokovic vince gli Open di Francia, dopo aver sconfitto il norvegese Ruud in una finale praticamente mai in discussione. Dopo le fatiche del primo set infatti, il serbo numero tre al mondo conduce la gara in porto senza grandi difficoltà, dominando il secondo set – dove non concede nemmeno una palla break. E’ record per Novak, che diventa il tennista ad aver vinto più titoli del Grande Slam (23, staccato Nadal fermo a 22).

Djokovic batte Ruud 3-0 in finale: terza vittoria al Roland Garros

Buona la seconda per Novak Djokovic. Il numero tre al mondo vince la finale del Roland Garros dopo aver perso lo scorso anno contro Rafa Nadal. Il serbo domina la gara contro il norvegese Ruud, che si arrende senza vincere alcun set. E’ un record clamoroso per Djokovic, alla sua settimane finale in terra francese, al suo terzo trionfo negli Open parigini, dopo i titoli del 2016 e del 2021.

La vittoria vale oltre al trofeo anche il primato tra le vittorie nei tornei del circuito Grande Slam. Si porta infatti a 23 titoli, superando Nada a 22, alla sua 34esima finale – primato condiviso con Chris Evert.

Finale Roland Garros: le fasi salienti del match

Un’ora e 21 minuti il primo set della finale, conclusosi al tie break vinto con il risuolato di 7-1 in favore del serbo. Novak soffre e accusa la stanchezza, ma risale la china dopo essere stato sotto per 4-1 grazie al break di Ruud sull’1-0. Il norvegese in effetti gioca un grande primo set, sfruttando gli errori del numero tre e tenendo dopo aver concesso anche lui il break, sempre il servizio. Djokovic si porta dunque sul 4-4, poi la gara continua in grande equilibrio con lampi di spettacolo e scambi che hanno fatto (3 ace per Djokovic 1 per Ruud) esaltare il pubblico del Court Philippe Chatrier. Il tie break però è giocato senza sbavature da Novak, che vince 7-1 dopo essere sembrato sul finale molto in difficoltà dal punto di vista fisico. La svolta deve essere arrivata dal punto di vista mentale però, con un Djokovic ancora sporco di terra che si porta dunque sul punteggio di 1-0.

Nel secondo set arriva subito il break per Novak, il quale esulta, dopo il 2-0, portando il dito alla testa. A dimostrazione che per il campione serbo tutto è consapevole dell’importanza che gioca la componente mentale in questo incontro. Il terzo game inizia con un ace, e si avvia verso un comodo 3-0. Djokovic non fatica al servizio, tenendo scambi corti al contrario di Ruud che deve invece conquistare scambio su scambio ogni singolo punto. Il quarto game è vinto senza problemi dal norvegese, che tiene il servizio e poi gioca un buon quinto game. Novak però concede poco in battuta, come detto, portandosi a 5 ace complessivi e liquidando la pratica velocemente nonostante il vento contrario.

La gara va vanti e sul 4-2, dopo che entrambi i tennisti hanno tenuto il servizio è il norvegese a provare a rimettersi in gioco. Il settimo game, il più difficile per il numero tre, vede Djokovic in un primo momento in svantaggio sul 30-15. Ma alla fine il serbo non concede alcuna palla break. Si va dunque sul 5-2. Djokovic sembra dominare anche l’ottavo game, e arriva a procurarsi due set point. Sul punteggio di 40-15 però Ruud annulla entrambe le occasioni di 6-2 con due grandi prime e vince il game, portando alla fine l’incontro sul 5-3 l’incontro. L’ultimo game è una formalità per il numero tre al mondo, che non concede nemmeno un punto con il suo servizio a Ruud. Il Norvegese si arrende e il match si porta sul 2-0. La partita non rimane molto fisica, il match è meno intenso del primo set e questo gioca in favore di Djokovic.

Il terzo set si apre con Ruud alla battuta, che conquista il primo game tenendo bene il servizio. Djokovic dalla sua è martellante, tenendo a zero l’avversario e portando il match subito in parità. Sull’1-1 è ancora Ruud al servizio ad avere le stesse difficoltà. La palla torna indietro al norvegese con la stessa velocità della battuta, mentre il serbo gioca d’anticipo Ruud inizia a sentire la stanchezza e perdere efficacia. Il primo break point però Novak lo spreca con un errore non forzato e grazie a un ottimo rovescio lungo linea Ruud riesce a portare a casa il game. La gara va avanti senza break, fino al 10mo game, quando Djokovic finalmente riesce a portarsi sul 6-5. Il serbo va a servire per il match conquistandosi subito 3 match point. Fallito il primo, con uno smash terminato fuori, Novak nonostante le distrazioni arrivate dalle tribune – e i numerosi richiami dell’arbitro – mette in campo la seconda e dopo un lungo scambio mette la parola fine al match.