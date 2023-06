Non fare quest’errore prima di avviare la lavatrice: fa raddoppiare la bolletta

Se commetti uno di questi errori prima di avviare la lavatrice, probabilmente stai pagando più di quanto dovresti.

Avviare la lavatrice è un gesto che tutti compiamo quasi quotidianamente, molto spesso senza pensarci. Eppure, prima di farlo, è importante prestare attenzione per evitare alcuni piccoli errori che possono farci spendere molto di più in bolletta e sprecare energia. Scopriamo quali sono.

Quanto costa fare la lavatrice

In media, il consumo energetico e idrico per fare una lavatrice può variare a seconda di diversi fattori, tra cui la capacità della lavatrice, l’efficienza energetica del modello e il programma di lavaggio selezionato. Tuttavia, in generale, il consumo medio di energia per un ciclo di lavaggio è compreso tra 0,5 e 2,5 kWh, mentre il consumo idrico si aggira intorno ai 40-60 litri.

Considerando i costi dell’energia e dell’acqua, si stima che il costo medio per un ciclo di lavaggio sia di circa 0,30-0,50 euro. Da notare che questi valori sono solo una stima approssimativa e possono variare significativamente in base ai fattori menzionati in precedenza, nonché alle tariffe energetiche e idriche specifiche del luogo.

Per ridurre il consumo in bolletta, è consigliabile utilizzare programmi di lavaggio a basse temperature, riempire la lavatrice al massimo della sua capacità e considerare l’acquisto di modelli con classifiche energetiche più elevate. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono gli errori da non commettere, quando si fa la lavatrice, per risparmiare in bolletta.

Avviare la lavatrice con troppo detersivo

Il primo errore da evitare quando si fa la lavatrice è quello di utilizzare troppo detergente. L’eccesso di detersivo, infatti, produce una quantità eccessiva di schiuma che trattiene batteri e sporco, compromettendo il risciacquo completo di alcune zone come i colletti.

Inoltre, la schiuma potrebbe rimanere nel cestello anche al termine del lavaggio, obbligandoci a ripetere il ciclo per rimuoverla completamente. Questo comporta un consumo maggiore di energia e un aumento dei costi.

Utilizzare un detersivo qualunque e non dividere gli indumenti

Il secondo errore è quello di utilizzare un detersivo qualsiasi. È fondamentale scegliere il detersivo adatto per ottenere un risultato ottimale durante il lavaggio. È consigliabile utilizzare le capsule anziché i detersivi liquidi, poiché questi ultimi tendono a essere più dispersivi e richiedono una regolazione autonoma della quantità da utilizzare.

Inoltre, è importante separare correttamente i capi chiari da quelli scuri. Suddividere gli indumenti in bianchi, scuri e chiari prima del lavaggio è importante per evitare il rischio di rovinare i capi bianchi e doverli successivamente sbiancare, con un costo aggiuntivo.

Lo stesso vale per la conservazione dei tessuti nel tempo. Gli indumenti più pesanti, come maglioni e jeans, devono essere lavati separatamente dai capi delicati per preservarli e ottenere risultati migliori, permettendoci di risparmiare.

Avviare la lavatrice con un carico sbagliato

Un altro errore da non commettere è quello di avviare la lavatrice con troppa o troppo poca roba. È importante riempire la lavatrice in modo adeguato, evitando di sprecare prodotti, acqua ed energia per lavare solo pochi indumenti.

Allo stesso tempo, non bisogna sovraccaricare la lavatrice, poiché un carico eccessivo può compromettere l’efficacia del lavaggio, impedendo al detersivo di agire su tutte le superfici degli indumenti. E alla fine potremmo ritrovarci, a lavaggio finito, con dei capi ancora macchiati, da rilavare, con notevole spreco di acqua ed energia.

In conclusione, evitare questi errori prima di avviare la lavatrice è fondamentale per evitare sprechi di energia e costi aggiuntivi. Utilizzare la quantità corretta di detergente, scegliere il detersivo adatto, suddividere correttamente i capi e caricare la lavatrice in modo adeguato sono tutti passaggi importanti per ottenere un lavaggio efficace ed efficiente.

In questo modo, ridurremo l’impatto ambientale e risparmieremo notevolmente sulla bolletta.