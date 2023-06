GF Vip 8, anticipazioni e cast

L’ottava edizione del Gf Vip inizierà il prossimo settembre e in queste settimane sono in corso i provini per il suo cast. Finora sono otto i nomi trapelati e che potrebbero andare a comporre il gruppo di inquilini di Cinecittà. Tra di essi troviamo giornaliste, cantanti, ballerine e anche personaggi noti sui social. Ma il nodo da slegare è anche quello legato agli opinionisti del reality show: Sonia Bruganelli, e probabilmente anche Orietta Berti, non torneranno, mentre Giulia Salemi sembra sicura, sempre come responsabile dei social, ruolo eseguito la scorsa edizione con grande successo.

Gf Vip 8, i nomi dei primi possibili concorrenti

Sono in corso in questi ultimi giorni i casting per i nuovi concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, reality di punta di Canale 5. Alfonso Signorini e il suo gruppo di lavoro stanno testando diversi personaggi famosi, e sono otto i nomi che si stanno facendo con sempre più insistenza come possibili inquilini. Tra questi, troviamo la giornalista Annalisa Chirico, che stando a Chi, sarebbe a un passo dalla firma.

Ad essere contattata, anche l’influencer e ballerina del Choros Ballet Shinhai Ventura, anche se pare che la ragazza di origini asiatiche, amatissima sui social, abbia declinato l’offerta. Tra le possibili nuove inquiline, poi, anche la cantante Viola Valentino e l’attrice de Il mondo di Patty, Brenda Asnicar, il cui nome era già trapelato quest’anno, concludendosi poi in un nulla di fatto.

E non è certo finita qui, poiché tra i nomi che circolano ci sono anche quelli di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, protagonista in bene o in male dell’ultima edizione, e Niccolò Centioni, attore famoso per aver interpretato Rudy nei Cesaroni, fiction di enorme successo degli anni Duemila Mediaset.

Infine, potrebbero varcare la celeberrima “porta rossa” anche Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi e nientemeno che Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Si tratta naturalmente di indiscrezioni, e per ora nessun personaggio è dato per certo. Ad essere invece sicura è l’assenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sebbene quest’ultima abbia un contratto ancora per un anno con il Biscione. In questi giorni, come loro sostituto, è circolato sempre più insistentemente il nome di Emanuele Filiberto di Savoia, già giudice ad Amici.

Appare invece quasi scontata la presenza di Giulia Salemi nella postazione social, ruolo ricoperto durante l’ultima edizione con buon successo da parte dell’influencer e modella, che in molti vorrebbero proprio vedere come opinionista del reality targato Mediaset.