Marco Bezzecchi vince la Sprint Race del Gp di Assen, arrivando davanti a Pecco Bagnaia. Terzo Quartararo per un warning sul finale a Binder.

Tredici giri di fuoco sul circuito olandese di Assen. Bellissimo il duello, poi vinto da Marco Bezzecchi, tra i due piloti italiani, con Bagnaia che non è riuscito a mettere in difficoltà nelle fasi finali della gara. Quartararo arriva terzo a causa di un warningn sul finale per Brad Binder, il quale viene retrocesso al quinto posto. Il francese mette a segno una grande impresa, con l’alluce fratturato a causa di un recente infortunio in Olanda. Malissimo Marc Marquez, fuori dai punti. Sesto Jorge Martin, davanti a Marini e Bastianini. Anche Luca Marini finisce in decima posizione per un taglio durante l’ultimo giro. Come cambia la classifica del mondiale dopo la vittoria di Bezzecchi.

Sprint Race Gp di Assen: le fasi salienti della gara

Una delle piste più istintive del tour. L’avvicinamento al Gran Premio d’Olanda inizia con un weekend già ricco di emozioni. Bezzecchi conquista la Pole, per un podio tutto italiano accanto Bagnaia e Marini. Quartararo, Binder ed Espargaro chiudono la seconda fila, mentre Zarco in terza fila arriva nelle qualifiche davanti agli spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin.

La Sprint Race inizia con Bagnaia che alla prima curva riesce a mettersi davanti a Bezzecchi. Nel gruppo di testa si infila anche uno scatenato Binder, che si porta davanti a Bezzecchi al primo giro e insidia Bagniaia. Luca Marini chiude il primo giro in quinta pozione, anche grazie a un errore di Oliveira. Marquez invece si trova in 11esima posizione e Quartararo in quarta. Bezzecchi punta Binder e finalizza il sorpasso quando mancano 11 giri alla fine.

Al terzo passaggio dal rettilineo di Assen il podio è formato ancora da Bagnaia, Bezzecchi e Binder, anche se il campione del mondo nonostante i sorpasso tra i due alle sue spalle non riesce a prendere grande vantaggio. I tre rimangono in effetti incollati anche al quarto giro.

Martin prova a salire la china, dopo due turi di prove non proprio entusiasmanti, arrivando al quinto posto superando anche Luca Marini che invece mostra di avere alcune difficoltà. Il quarto giro è quello del duello tra Bezzecchi e Bagnina. Marco trova spazio dopo sembrava spazio non ce ne fosse, con un sorpasso coraggiosissimo. Poi Pecco sul rettilineo non riesce a tenere il passo. La Ducati di Bagnaia però sembra più stabile.

Arriva poi Quartaro vicino al gruppo di testa, mettendo nel mirino la terza posizione di Binder. Anche Jorge Martin arriva a ridosso del francese, al quinto giro, quando Bezzecchi riesce a mettere tra lui e il leader del mondiale fino a 8 decimi di distanza. Importante sarà negli ultimi giri lo stato delle gomme, anche a causa della altissima temperatura.

Non riesce a risalire Marc Marquez, in grandissima difficoltà, che ristagna in 14esima posizione quando mancano 7 giri alla fine. Anche Espargaro si fa vivo in sesta posizione, mentre Maini e Vinales rimangono staccati in 7ma e 8va posizione.

Al settimo giro Jorge Martin nella “S” finale arriva largo, favorendo il sorpasso di Aleix Espargaro. Una manovra azzardata dello spagnolo, con il numero 41 che ne approfitta per portarsi in quinta posizione. Non cambia fino a questo momento la situazione dei primi tre piloti, con i decimi di distacco tra Bezzecchi e Bagniaia che arrivano a 9.

La sensazione è che Bagnaia stia preservando le gomme per le fasi finalissime della gara, tutti i piloti hanno montato la morbida dietro, con il campione del mondo che inizia ad avvicinarsi. Al nono giro Luca Marini si fa scavalcare da Vinales, mostrando una fase di sofferenza nonostante le buone premesse delle prove della mattina.

Non sembra, come lo scorso weekend, accontentarsi del secondo posto stavolta Pecco, che mette nel mirino la coda del connazionale, il quale in quanto preservazione delle gomme cede qualcosa al collega in Ducati.

La possibilità di agganciare Bezzecchi però sono basse, a tre giri dalla fine, con il leader della gara che tiene un grande passo. Mancano quattro giri alla fine e Bagnaia porta il suo distacco a 6 decimi. Piccolo riavvicinamento, mentre rimane sesto Jorge Martin abbastanza in solitaria. Nel settore finale sono 4 i decimi di distacco tra il primo e il secondo pilota.

I tre giri finali: trionfa Marco Bezzecchi davanti a Pecco Bagnaia

L’undicesimo giro inizia con Espargaro in lotta per il podio, mentre in terza posizione fino all’11esimogiro rimane Binder, quarto Quartararo. I tre si giocano un posto sul podio, staccandosi ormai dai velocissimi Bagnaia e Bezzecchi.

Al dodicesimo giro però il distacco tra i due arriva a 7 decimi, nonostante Pecco pare non aver ancora mollato la presa e le speranze di agganciare la prima posizione. Il 13esimo e ultimo giro però inizia con 1 secondo e 2 decimi di distanza tra i primi due piloti, con Bagnaia che nell’ultimo settore perde tantissimo rispetto a Bagnaia. A questo punto a sorpresa è Binder addirittura a puntare il secondo posto del leader del mondiale.

Marco Bezzecchi si spinge verso una vittoria meritata. All’ultima curva anche Bagnaia riesce a tenere la seconda posizione. Terzo arriva Binder, mentre Quartarao è quarto davanti a Esparagaro. Brad Binder arriva con un warning, che gli costa 3 secondi di penalità. Alla fine sul podio ci sale Quartararo, che ha affrontato il weekend con l’alluce fratturato.

Sesta posizione per Jorge Martin, settimo Vinales, ottavo Luca Marini, nono Bastianini. Fuori dai punti Marc Marquez in enorme difficoltà ad Assen.

“Sono contento della mia giornata, speriamo domani in gara di fare meglio“. Sono le parole di Pecco Bagnaia. Mentre questa è la prima vittoria per Bezzecchi in Sprint Race il quale a fine gara ha dichiarato: “Oggi mi sono sentito una favola sulla moto. Ero partito bene, il mio passo era abbastanza buono e ho fatto una bella lotta con Pecco. Spero che i tifosi si siano divertiti, mi piace molto questo formato e questo circuito”.

Come cambia la classifica

Pecco Bagnaia rinforza la sua leadership in classifica generale e torna a 21 punti di distacco da Jorge Martin. Si avvicina anche Bezzecchi portandosi a 138 in terza opposizione, a 31 punti dal leader e a -10 da Martin. Lo spagnolo aveva accorciato fino a -16 lo scorso weekend, ma oggi ha dovuto cedere ancora distacco al ducatista numero 1.