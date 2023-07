Questo antico rimedio del passato risolve un problema comune tra le donne

By

È un antico rimedio del passato e le donne dovrebbero usarlo sempre, al fine di risolvere un problema comune e fastidioso.

C’è un dolore che accomuna tutte le donne e questo antico rimedio del passato può essere certamente d’aiuto. L’ingrediente è completamente naturale ed è sempre presente in casa. Grazie ad un video tutorial si può replicare la ricetta direttamente a casa.

Antico rimedio del passato: ingredienti

Preparare una crema fai da te a base di aglio può essere una soluzione naturale e efficace per alleviare il dolore e la sensazione di stanchezza alle gambe. L’aglio è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e vasodilatatrici, che possono aiutare a ridurre il gonfiore e migliorare la circolazione sanguigna. Ecco una semplice ricetta per creare questa crema a casa.

Ingredienti:

5-6 spicchi di aglio;

1/2 tazza di olio d’oliva;

1 cucchiaio di burro di karitè;

1 cucchiaio di cera d’api;

Come si prepara questo antico rimedio per il dolore delle gambe? Inizia sbucciando e tritando finemente gli spicchi di aglio. L’aglio tritato libererà meglio le sue proprietà benefiche nella crema. In una pentola a fuoco basso, aggiungi l’olio d’oliva e il burro di karitè. Lascia sciogliere il burro completamente, mescolando delicatamente.

Aggiungi l’aglio tritato nella pentola con l’olio e il burro. Continua a cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti, facendo attenzione a non bruciare l’aglio. Dopo 10 minuti, aggiungi la cera d’api alla miscela e mescola fino a quando si sarà completamente sciolta. Rimuovi la pentola dal fuoco e lascia raffreddare la crema per alcuni minuti.

Trasferisci la crema in un barattolo di vetro pulito e sigillalo con un coperchio. Conserva il barattolo in un luogo fresco e asciutto.

Crema all’aglio per i dolori alle gambe: come si usa?

Prima di utilizzare la crema, assicurati che le tue gambe siano pulite e asciutte. Applica una piccola quantità di crema sulle gambe, massaggiando delicatamente con movimenti circolari verso l’alto, in direzione del cuore. Questo aiuterà a stimolare la circolazione e favorire il drenaggio linfatico. Puoi utilizzare la crema una o due volte al giorno, a seconda della necessità e dell’intensità del dolore o del gonfiore alle gambe.

È importante sottolineare che, anche se l’aglio può essere utile per alleviare il dolore e la sensazione di gambe stanche e gonfie, alcune persone potrebbero essere sensibili o allergiche all’aglio. Prima di utilizzare la crema, è consigliabile fare una piccola prova di sensibilità sulla pelle, applicando una piccola quantità di crema su una piccola area della pelle e osservando eventuali reazioni cutanee.

Inoltre, questa crema fai da te non dovrebbe sostituire i consigli medici professionali. Se hai problemi di circolazione o soffri di gambe gonfie e doloranti in modo persistente, consulta il tuo medico per una diagnosi accurata e un trattamento adeguato.