Questi sono gli unici 3 segni zodiacali ingenui: purtroppo li fregano sempre tutti

Ci sono segni zodiacali innocenti, semplici ed assolutamente ingenui: quali sono i tre segni che li fregano sempre tutti? Scopriamolo.

L’ingenuità, la sincerità ed il candore d’anima è un pregio o un difetto? Viene definita come eccessiva fiducia nelle persone e nella vita e richiama l’atteggiamento dei piccoli che guardano la realtà e si rapportano alle persone adulte. Con la crescita e l’esperienza l’ingenuità ed il candore del bambino viene meno e lascia spazio maggiormente alla sfiducia che si nutre nei confronti del prossimo.

Chi sono gli ingenui?

Sono ingenui tutti coloro che si fidano troppo del prossimo, hanno un’indole che gli permette di vivere la vita in modo del tutto ottimista e fiducioso, oltre che positivo. Molti lo definiscono come un pregio riservato a pochi eletti. Gli ingenui e i c.d. creduloni sono coloro che indossano i pink sunglasses per guardare la realtà e per rapportarsi ad ogni persona. Chi non toglie questi “occhiali” riceve solamente delusioni, non percepisce i pericoli della vita e vive grandi malintesi. Si ritrova a vivere in modo scollegato dalla realtà, fatta di truffatori, persone meschine, ciniche e manipolatrici. Gli ingenui diventano delle vere e proprie prede di tutti coloro che vogliono fare male agli altri.

Segni zodiacali più ingenui: quali sono?

Ci sono dei segni zodiacali che per natura tendono a nascere ed a rimanere ingenui. Sono dei veri e propri creduloni, persone ottimiste e positive che tendono a fidarsi troppo delle persone e della realtà. Proprio per questa eccessiva fiducia che nutrono nei confronti delle persone, questi 3 segni zodiacali ingenui tendono a rimanere vittime del cinismo e della manipolazione altrui. Per questi tre segni dell’Oroscopo indossare gli occhiali rosa è una routine quotidiana e non c’è mai l’occasione di toglierli per vedere la realtà. A questo punto sarebbe davvero curioso capire quali sono i tre segni zodiacali che tendono ad essere ingenui e a rimanere tali per tutta la vita. Scopriamolo.

Sagittario

Il nono dei dodici segni zodiacali è considerato il più “credulone”. Il Sagittario è legato a Giove e un po’ per pigrizia tende a fidarsi degli altri, rischiando di rimanere fregato e vittima dei truffatori. Chi appartiene a questo segno zodiacale tende ad essere positivo per natura, ottimista, generoso, affettuoso ed altruista. La personalità è spesso di buon umore ed è sempre alla ricerca della spensieratezza e della felicità. Proprio per la natura di essere estroversi cercano di evitare ogni forma di complicazione e di problema.

Pesci

L’ultimo segno zodiacale ha come pianeti guida Giove e Nettuno. I pesci sono persone sensibili, apprensive, empatiche e generose, amano aprire un dialogo con le altre persone e si fidano troppo. I Pesci sono persone trasparenti e sincere, amano esprimere i propri sentimenti. Per queste caratteristiche spesso e volentieri rimangono vittime della cattiveria altrui.

Bilancia

La Bilancia cerca la massima serenità sia nell’ambiente familiare che in quello lavorativo. Influenzato da Venere, la Bilancia ama l’affetto: nella maggior parte dei casi sono persone romantiche, amorevoli e seducenti. Preferiscono ambienti sereni e lontani dai conflitti. Dal punto di vista sentimentale, la Bilancia è un partner puerile. Essendo un segno poco razionale rischia di farsi abbindolare facilmente.