Anche Amadeus sbarca su TikTok per annunciare le novità riguardanti Sanremo 2023. Il direttore artistico sui social: si ritorna a Piazza Colombo.

A cento metri dall’Ariston Piazza Colombo torna a far parte della scaletta del Festival. Sanremo 2023 si aprirà con gli artisti sul palco accanto al famoso teatro che ospiterà la kermesse della musica italiana, e il direttore artistico Amadeus per annunciare la notizia e i cantanti che si esibiranno ha scelto la piattaforma social più di moda tra i giovani: Tik Tok. Grandi nomi per il terzo palco, da Piero Pelù e Nek ad Achille Lauro.

Amadeus su Tik Tok: si torna a Piazza Colombo

Sfruttato nel momento del bisogno, come risorsa per avvicinare un mondo e un bacino di utenti fino a quel punto inesplorato. Come a ridosso delle elezioni dello scorso 25 settembre diversi politici si erano approcciati a Tik Tok, anche Amadeus prova ad allargare il suo eco tramite la nota applicazione cinese a poche settimane dal Festival. Con risultati sicuramente migliori di Berlusconi e compagnia, che più che avvicinare i giovani avevano mostrato le loro scarse capacità di comunicazione risultato totalmente fuori contesto.

Amadeus sceglie Tik Tok per annunciare non solo il grande ritorno di Piazza Colombo nella scaletta del Festival di Sanremo, ma soprattutto per comunicare gli artisti che si esibiranno sul palco.

Nessuna irruzione al Tg1 dunque, semmai sugli smartphone e sul web questa volta per il direttore artistico, che dopo ormai 4 anni tornerà a condurre un evento senza alcun tipo di costrizione, di divieto di assembramento, di obbligo di mascherina, legata al Covid. L’annuncio è servito anche ad inaugurare, con la solita ironia che contraddistingue il conduttore, il profilo Tik Tok di Sanremo: “Mia moglie, Morandi, mi prendono in giro perché non sono social. Gliela faccio vedere io!“. Ma andiamo a vedere quali saranno gli artisti che si esibiranno a Piazza Colombo.

Sanremo 2023, gli artisti di Piazza Colombo: da Piero Pelù ad Achille Lauro

“Ciao a tutti e benvenuti nel profilo ufficiale di Sanremo!” esordisce Amadeus dopo la gag iniziale.

Il conduttore ha annunciato tramite un breve video il dream team per il terzo palco di Sanremo 2023. Amadeus infatti ha scelto una line up davvero di spessore. Ecco gli artisti che si esibiranno per tutte le sere del Festival a Piazza Colombo, lo slargo a centro metri dall’Ariston.

Si tratta del grande Piero Pelù, che come artista in gara ha esordito a Sanremo solo nel 2020. E ancora Achille Lauro, ormai presenza fissa e sempre oggetto di critiche (soprattutto sui suoi outfit), Annalisa, La Rappresentate di Lista e un’altra icona della musica leggera italiana come Nek. Anche Renga farà parte della squadra che intratterrà il pubblico dal terzo palco. Proprio Renga e Nek canteranno insieme, aggiunge il direttore artistico, vendendolo ai fan come “uno scoop!”.

Come noto il secondo palco si troverà invece a bordo di una nave, dalla Costa Smeralda al largo di Sanremo dove si esibiranno invece Takagi & Ketra, Fedez, Gue Pequeno e Salmo, con una sfumatura sicuramente più rap rispetto a quella di Piazza Colombo.

Il profilo creato nella giornata di oggi al momento ha raccolto quasi 10mila follower e 8mila like. Il video invece ha già fatto il pieno di visualizzazioni, ben 252mila.

Ricordiamo che insieme ad Amadeus ci sarà proprio Gianni Morandi ad affiancarlo per tutte le sere, mentre la co-conduttrice della prima e dell’ultima notte sarà Chiara Ferragni. Francesca Fagnani invece condurrà insieme ad Amadeus la seconda serata, mentre la terza – come annunciato nelle scorse settimane – spetterà all’atleta Paola Egonu. A Chiara Francini spetterà invece la quarta serata, per poi lasciare posto nuovamente a Chiara Ferragni.