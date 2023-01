Come correggere le righe sui pantaloni tra le gambe: l’antico trucco delle nonne

Può capitare che i pantaloni facciano delle pieghe antiestetiche all’altezza del cavallo. Per fortuna, si possono modificare con un po’ di manualità.

Il trucco che ti spieghiamo per rimuovere le pieghe dai pantaloni lo usavano le nostre nonne.

Pantaloni che fanno le grinze: perché?

Non tutti possono permettersi dei pantaloni su misura. Spesso, soprattutto se sono di prezzo basso, i pantaloni possono fare difetto. Il punto dove potrebbero fare più pieghe è proprio attorno al cavallo.

Una cosa che può essere molto antiestetica e regalare centimetri laddove, invece, il corpo non ne ha. Dunque, il difetto, può far sembrare più larghi laddove non lo si è. Per fortuna, questo problema può essere arginato anche se non si è esperti ne sarti provetti. Il rimedio, infatti, era molto utilizzato dalle nostre nonne che, da brave sarte improvvisate, dovevano fare in modo che i loro figli e mariti fossero sempre ordinati.

Continuando a leggere, imparerai anche tu a rimediare alle grinze che fanno i pantaloni attorno al cavallo. Le pieghe si formano perché c’è della stoffa extra che si piega su se stessa creando delle pieghe visibili.

Come rimediare

La modifica da fare sarà quella di adattare il cavallo dei pantaloni per evitare che faccia le pieghe. La modifica della curva del cavallo dovrà partire dalla punta dell’inforcatura. Ciò è più semplice se la vita arriva precisa dove dovrebbe arrivare e quindi, la vita non deve essere modificata. Il tessuto in eccesso è quello sul cavallo. Pizzicando la stoffa, capirai quanta ne bisognerà rimuovere.

Quindi poni al rovescio il pantalone. Sempre al rovescio, infila una gamba nell’altra, nel modo più dritto e senza pieghe possibile, aprendo bottone e cerniera. Usando il metro ed un pennarello, segna 2,5 centimetri sulla parte di tessuto che fa riferimento al cavallo, sempre al rovescio. Con il pennarello (accertati che non sia indelebile), a partire dai 2,5 centimetri, crea un arco.

Seguendo tale arco, dovrai usare la macchina da cucire per sigillarlo. Attenzione ad essere preciso e a mettere la stoffa quanto più dritta possibile. A questo punto, i 2,5 centimetri in eccesso andranno tagliati via con una forbice. Se necessario, rifinisci ancora con la macchina per cucire.

Con questo metodo, potrai adattare il cavallo di qualsiasi tipologia di pantaloni e, basandosi sulla stessa tecnica, potrai adeguare anche il retro dei pantaloni. Naturalmente, all’inizio, andrà meglio su pantaloni dal tessuto leggero, tipo viscosa.

I centimetri da tagliare potrebbero cambiare in base alla propria fisicità. Se non sei sicuro della quantità da tagliare puoi sempre iniziare con meno e poi, via via, procedere con una quantità maggiore di tessuto da tagliare. Basta prenderci la mano. Se non si ha la macchina da cucire l’adeguamento dei pantaloni sarà più complicato ma certamente non impossibile, poiché i punti andranno fatti a mano.