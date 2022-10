Questi segni zodiacali non sono fatti l’una per l’altra: zero compatibilità

Ci sono alcuni segni zodiacali che non hanno niente a che fare tra di loro e quindi non riescono a trovare nessuna compatibilità. Ecco quali sono.

Lo zodiaco è un mondo affascinante e tutti quanti noi almeno una volta ci siamo fermati ad ascoltare le parole degli astrologi e le loro previsioni in base al segno zodiacale sotto il quale sia nati.

Infatti, secondo questi studiosi, in base alla data di nascita e al periodo dell’anno, ognuno di noi appartiene ad un segno zodiacale che fa riferimento e prende il nome da una costellazione.

Segni Zodiacali: ecco quali non potranno mai andare d’accordo

Si dice che in base al segno di appartenenza, ognuno di noi ha un temperamento comune anche se ognuno è diverso dall’altro per via della propria individualità, ma di base ha delle caratteristiche predominanti rispetto ad altri segni.

Per questo motivo, tutti e dodici i segni dello zodiaco vengono suddivisi in base ai loro elementi predominanti e quindi ci ritroviamo ad avere i segni di fuoco, i segni di aria, i segni di terra e i segni di acqua.

Molte volte, alcune peculiarità di questi gruppi di segni sono diversissimi dagli altri, basti pensare che i segni di fuoco tendono ad essere visti come quelli più orgogliosi e inclini al tradimento.

Diversamente, i segni di terra, invece, sono visti come quelli più concreti e possessivi e tendono a non tradire e a far in modo che tutte le cose si svolgono per il verso giusto senza intoppi.

Per questo, alcuni segni zodiacali, sembrano non trovare un feeling e le persone che cercano di avere una relazione o un rapporto che sia d’amore, d’amicizia o di lavoro, tendono a non trovare un punto in comune.

Ma ci sono determinati segni zodiacali che in maggior modo rispetto ad altri non vanno per niente d’accordo e ci sono ben tre coppie di segni che sembrano non essere destinati a convivere.

Il primo di questi è quello formato dall’Ariete e dal Cancro. I due segni non sono per niente compatibili l’un con l’altro, in quanto vedono l’amore e le relazioni in due modi completamente diversi.

Mentre l’Ariete ha un indole istintiva e tende a essere incline al divertimento e difficilmente riesce a impegnarsi seriamente, il Cancro invece ha un’indole romantica e tende ad essere innamorato più dell’idea dell’amore che del partner stesso.

Inoltre, ad entrambi i segni piace essere al centro della scena e ricevere attenzioni, quindi questo porterebbe ad uno scontro continuo oltre che alla predominanza di uno verso l’altro, che non troverà mai soluzione.

Le altre coppie

La seconda accoppiata di segni che non potranno mai andare d’accordo è quella tra il Toro e l’Acquario. Questi due segni sono uno l’opposto dell’altro e non troveranno mai un punto in comune.

Questo perché mentre i nativi sotto il segno dell’acquario tendono ad essere molto fantasiosi e creativi ma hanno un difetto che riguarda l’essere catastrofici e drastici quando si tratta di decidere qualcosa di serio.

Diversamente, il Toro tende ad avere un carattere più cauto e a ponderare bene le possibilità prima di fare una scelta azzardata, e non amano osare o lasciarsi situazioni alle spalle.

La terza coppia impossibile, è quella formata da Sagittario e Gemelli. Sebbene, rispetto alle altre due coppie, questa riesce a trovare dei punti in comune per cui la quiete potrebbe durare per breve tempo, questa però finisce con la presenza di altre persone.

Infatti, entrambi tendono a non essere interessati l’uno nei confronti dell’altro in quanto il Sagittario è molto onesto e leale e non accetta le ingiustizie, mentre i Gemelli tende a nascondere alcune sue azioni e questo infastidisce molto i nativi sotto il segno del Sagittario.

Inoltre, ci sono anche altre coppie che non riuscirebbero ad andare d’accordo come ad esempio una coppia formata da entrambi sotto al segno del Leone. Per via della loro indole egocentrica, l’uno tenderà sempre a sopraffare l’altro, creando litigi.

Però, rispetto alle altre coppie sopracitate, i leoncini potrebbero anche trovare un accordo e decidere di primeggiare insieme dando vita ad una coppia che si pone degli obiettivi a tal punto da rendersi leader di tutte le altre coppie dell’oroscopo.