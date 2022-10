Pamela Prati, perché si copre sempre il collo al GF Vip? Svelato il motivo

Il 19 settembre scorso è iniziata ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip e, fino a oggi, abbiamo pian piano imparato a conoscere tutti i concorrenti all’interno della casa. Tra i protagonisti del reality, quest’anno, vi è Pamela Prati la quale, come tutti avrete notato, aggiunge sempre ai suoi look degli accessori per coprire il collo quali collane e foulard. Curiosi di scoprirne il motivo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Da quando è stata resa ufficiale la sua partecipazione al reality, tutti ci siamo chiesti come sarebbe stato il percorso di Pamela Prati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per il momento, Pamela sembra essere molto bene integrata nel gruppo, oltre ad aver instaurato una complicità molto speciale con Marco Bellavia.

Pamela è di certo un valore aggiunto all’interno del reality, non solo per la sua intensa storia e per i meravigliosi anni di carriera alle spalle, ma anche per gli outfit che sfoggia nel corso delle varie puntate. Sempre elegante e impeccabile, infatti, è impossibile non notare lo stile della Prati, contraddistinto da splendidi abiti e non solo.

Il dettaglio dei look della gieffina a cui tutti hanno prestato particolare attenzione riguarda la costante presenza di un accessorio, che sia esso un gioiello o un foulard, con cui è solita coprirsi il collo. Che cosa si cela dietro tale scelta? Scopriamolo insieme.

Pamela Prati: perché ha sempre il collo coperto?

Pamela Prati è sempre stata una donna bellissima, e anche ad oggi, nonostante lo scorrere del tempo, appare sempre impeccabile e in splendida forma. Gli abiti che Pamela indossa durante le dirette del GF Vip 7 non fanno che risaltare ancora di più la sua bellezza, ma perché non lascia mai il collo scoperto?

La stessa identica domanda se l’è posta anche l’opinionista Viviana Bazzani la quale, tramite un video sul suo profilo ufficiale di TikTok, ha voluto provare a dare una risposta.

Viviana, in tale occasione, ha affermato che molti sostengono che quella della Prati di coprirsi il collo sia una scelta di stile, per attribuire un tocco ancora più glamour ai suoi look.

Secondo la Bazzani, invece, si tratta sì di una scelta persona di Pamela, ma non riguardante la moda. Nel video precedentemente citato, l’opinionista si sofferma su quanto lo scorrere del tempo non si noti affatto sul viso della gieffina, e che quest’ultima abbia deciso di coprire il collo solo per nascondere le piccole imperfezioni di tale parte del corpo dovute all’età.

“Sono stata spietata? No… vera!”

Nel post pubblicato sul suo account TikTok, dunque, Viviana Bazzani non usa mezzi termini, e sostiene che Pamela Prati al GF Vip 7 copra sempre il collo per nascondere quelle che l’opinionista ha definito “mollerie” dovute all’età.

Per sostenere ulteriormente la sua tesi, inoltre, nel video precedentemente citato, la Bazzani ha raccontato un aneddoto molto preciso riguardante proprio la scelta di Pamela di coprire il collo.

Viviana, infatti, ha fatto presente che in uno dei momenti di relax nella casa trascorso prendendo il sole, la Prati ha comunque tenuto il foulard al collo.