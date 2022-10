Come pulire il pavimento in cotto, addio fughe e sporcizia in 1 attimo

Come dire addio a sporcizia e nero? Vi diciamo come pulire il pavimento in cotto con semplici e pochi gesti.

Certo, ve lo sarete chiesto e anche tante volte. Non sempre però siete riusciti a darvi una risposta, vero? Chissà magari la potrete trovare proprio oggi e qui. Spesso accade proprio questo: laviamo il nostro pavimento, anche frequentemente, ma non riusciamo a liberarci dello sporco ostinato.

Magari le abbiamo provate già tutte, senza nessun risultato che ci piacesse davvero. Qui di seguito scoprirete però che esistono vari metodi per poter pulire le fughe del vostro pavimento e in modo esemplare. Il tutto con ingredienti super naturali.

Prima però chiediamoci una cosa: cosa sono le fughe del pavimento?

Le fughe del pavimento: che cosa sono

Proviamo a rispondere a questo primo interrogativo. Se si parla di fughe, si deve fare riferimento al momento in cui si installano le piastrelle del pavimento. Solitamente durante questo processo viene utilizzata una pasta bianca o scura che serve proprio per poterle fissare bene a terra.

Inizialmente le fughe sembrano non presentare alcun tipo di problema tanto da sembrare ottime; è con l’andare del tempo che le cose possono cambiare. Avete presente la polvere, il grasso e tutta la sporcizia che sicuramente già conosciamo?

Bene questi a lungo andare vanno a incanalarsi proprio in queste fughe, anche per l’umidità che a volte c’è nelle nostre abitazioni. Cosa fare in questi casi? Sicuramente dovremmo periodicamente pulire tali fughe. Come farlo?

Come pulire le fughe del pavimento sporche

Ecco che può venirci in aiuto proprio lui: il bicarbonato di sodio. Chi è che non lo ha in casa? Questo elemento spesso rappresenta proprio ciò che può fare la differenza e anche in questo caso la può fare. Proprio perché è antisettico ci può aiutare a eliminare vari batteri anche dal nostro pavimento.

Ma cosa occorre fare a tal proposito? Sicuramente bisogna versarlo in un secchio che avrete riempito di acqua, per poi mescolare il tutto. A questo punto procuratevi una spazzola perché dovrete strofinare questo composto proprio tra le fughe.

Lasciate che il tutto agisca per circa venti minuti. Dopodichè pulite con l’aiuto di un panno.

Badate bene, il bicarbonato non è l’unico elemento che vi può aiutare. Anche l’acqua ossigenata può fare il suo in tal senso: potrete infatti utilizzarla per rimuovere la polvere e la sporcizia accumulata e con ottimi risultati.

Di solito lo utilizziamo come disinfettante per le nostre ferite, ma può essere utile anche in questi casi, sapete? Ecco che avrete bisogno di averla a disposizione insieme a uno spazzolone.

Non vi servirà altro: ora versate questo prodotto proprio sulle fughe e con il vostro spazzolone strofinate. A distanza di un minuto circa, potete applicare l’acqua e asciugare il tutto con un panno.

Ingredienti naturali per il pavimento

Ebbene sì, non è ancora finita. Se volete, potete anche provare questo altro metodo allo stesso modo efficace. L’aceto si sa che da sempre è utilizzato in fatto di pulizie, basta chiedere ai propri nonni.

Sapranno sicuramente parlarci delle doti di questo elemento. Come utilizzarlo per questo scopo? Vi basterà mescolare 250 ml di aceto con 150 ml di acqua tiepida. Fatto questo applicate il composto sempre sulle fughe e fatelo agire per qualche minuto.

Grazie a uno spazzolino poi provate a eliminare tutto lo sporco. Insomma come vedete avete solo l’imbarazzo della scelta: sta a voi capire quale metodo vi soddisfa di più.

Provateli e non ve ne pentirete sicuramente. Le vostre fughe non rappresenteranno più un problema irrisolvibile e fastidioso.