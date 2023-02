Questi segni zodiacali avranno giorni molto difficili: un fallimento dietro l’altro

I segni zodiacali sono sempre sotto pressione e questi in particolare stanno per collezionare un fallimento dopo l’altro.

Si preannuncia un momento molto difficile per questi segni zodiacali, che dovranno combattere con i pianeti a sfavore. Tutto precipiterà in un secondo e si troveranno a dover fare i conti con alcune vicende molto particolari. La nuova Luna si è formata nel segno dell’Ariete e questo porta alla confusione, all’ira e ad una emotività che colpirà alcuni segni in particolare. Questa nuova Luna ha sicuramente degli aspetti positivi per alcuni segni, ma per altri è solo l’inizio di un periodo devastante dall’effetto domino inaspettato.

Fallimenti e tristezze per questi segni zodiacali

Le energie che i pianeti trasmettono ai segni zodiacali non sono sempre positive, infatti questa luna in Ariete avrà un impatto da non sottovalutare. Ci sono tre segni che risentiranno di queste influenze e dovranno stare fermi, proprio perché il fallimento è dietro l’angolo.

Gemelli

La seconda metà di febbraio non è di certo positiva con la Luna nuova in Ariete. Chi è nato sotto il segno dei Gemelli – caratterizzato dall’elemento aria – incontrerà non poche difficoltà non solo a livello professionale ma anche privata. Forse, nei mesi precedenti ha spinto troppo sull’acceleratore e questo ha portato ad un momento di forte confusione. I fallimenti bussano alla porta, così come bugie che stanno per emergere.

Cosa deve fare il Gemelli per emergere? Non fare passi falsi, non creare una nuova relazione con qualcuno e attendere la fine di febbraio. Questo è un segno affascinante e molto furbo, nonostante questo l’influenza negativa dell’Ariete potrebbe non aiutare il segno ad emergere come è abituato a fare.

Vergine

Precisione e grande intelligenza sono i due fattori che caratterizzano il segno della Vergine. Purtroppo, i pianeti in questo periodo non saranno molto amici e ne conseguirà una terribile conseguenza.

I nati sotto questo segno zodiacale avranno la conferma di come le persone intorno possano essere egoiste e non buone. I fallimenti deriveranno da decisioni altrui e da passi che sono stati compiuti in buona fede. Un momento difficile per questo segno di Terra che, nonostante tutto, dovrà essere forte e molto paziente.

I fallimenti in questione riguardano la professione e anche l’amore, soprattutto per chi ha una relazione a lungo termine. È il momento di aspettare fino a marzo per poter riprendere in mano tutte le varie situazioni.

Scorpione

Il combattivo Scorpione non potrà usare il suo charme e la sua dialettica in questo periodo. La negatività bussa alla porta del segno d’Acqua e i fallimenti che ne deriveranno avranno conseguenze non positive per tutti. A distanza di tempo si sentirà responsabile di alcuni avvenimenti e avrà voglia di cambiare totalmente vita.

La Luna in Ariete non aiuta di certo, perché questo segno si sentirà messo all’angolo fino all’inizio del prossimo mese. L’energia classica dello Scorpione verrà meno così come la voglia di fare, di lavorare e amare.