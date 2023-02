Genova, palazzo in fiamme nella notte

Incendio in un palazzo nella notte a Genova, decine le persone evacuate, una di loro è stata portata in ospedale per accertamenti.

A domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco con ben quattro squadre e tre autobotti. L’incendio ha interessato l’ultimo piano dei Via Piacenza 17.

Paura nella notte, in fiamme un palazzo a Genova

Tanta la paura nella notte dopo lo scoppio di un incendio all’interno di un palazzo di Genova. Il palazzo interessato dalle fiamme si trova in Via Piacenza numero 17, nella zona di Val Bisagno.

Ad essere coinvolti dalle fiamme gli appartamenti dell’ultimo piano, l’incendio è divampato a tal punto da interessare anche parti del penultimo piano e a far crollare una parte del tetto dell’intero palazzo.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con ben quattro squadre di soccorso e hanno utilizzato tre autobotti. A causa dell’incendio l’intero edificio è stato evacuato, una delle persone evacuate è stata portata in ospedale per degli accertamenti.

Per poter intervenire sono state chiuse al traffico Via Emilia e Via Piacenza, ad assistere i Vigili del Fuoco è intervenuta la polizia locale che si è occupata di deviare il traffico per facilitare le operazioni di soccorso.

Il fumo si è sparso e diffuso per l’intera città. La colonna di fumo nero è visibile da ogni punto della città. La puzza di bruciato causata dal rogo è fortissima e si è diffusa in tutta la zona arrivando ad interessare anche le zone della Foce e del centro.

L’incendio è divampato nella tarda serata, poco dopo le 22.40, di ieri 14 febbraio 2023, ancora sconosciute le motivazioni che hanno dato vita alle fiamme che hanno poi coinvolto una buona parte dello stabile.

Allontanante decine di famiglie in via precauzionale, sul posto anche ambulanze, e protezione civile. Diverse persone hanno avuto la necessità di avere ossigeno.

La situazione attuale

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Al momento sono circa 80 le persone evacuate e due le persone trasportate in ospedale.

Non ci sono feriti né persone intossicate, le due persone trasportate in ospedale avevano necessità di farmaci e sono arrivate in pronto soccorso con codice verde.

Attualmente sono almeno otto i mezzi dei vigili del fuoco impiegati per spegnere l’incendio nel palazzo, stanno utilizzando autoscala e lanci da terra.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni sul tetto erano in corso in questi giorni dei lavori, “a un certo punto casa e scale erano invase dal fumo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, il tetto è crollato. È già tanto essere usciti vivi dal palazzo”. Questa la testimonianza di un condomine che vive all’ultimo piano dal 1999.

Notizia in aggiornamento.