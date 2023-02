Washington, un funzionario della Casa Bianca ha rilasciato informazioni in merito agli ultimi tre oggetti non identificati abbattuti dall’esercito statunitense. Dopo aver eliminato il pallone spia cinese la fobia di altre forme di spionaggio aereo hanno avuto la meglio e indotto il presidente Usa Biden a eliminare tempestivamente altri oggetti comparsi negli ultimi tre giorni. Le fonti locali e i media rivelano uno scenario differente però rispetto al sistema di intercettazione cinese e si tratta, come comunicato dalle stesse autorità Usa, di oggetti presumibilmente legati a obiettivi commerciali e di ricerca definiti ‘benigni’.

Dopo aver effettuato le prime verifiche è stato precisato che gli oggetti abbattuti negli ultimi tre giorni non avevano nulla a che vedere con il programma di sorveglianza Cinese e non si trattava di misure inerenti lo spionaggio. La precisazione è emersa direttamente dal portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Sulla questione si è creato un caso diplomatico che ha visto crescere il nervosismo nelle relazioni tra Pechino e Washington. La tensione tra le due potenze è aumentata, nel corso degli ultimi mesi, rivolgendosi vereo una direzione pericolosa che ha mostrato malcontento reciproco e l’exploit si è verificato con la visita di Nancy Pelosi a Taiwan a seguito delle limitazioni imposte dal governo Usa alla Cina in merito ai componenti elettronici o semiconduttori dai quali è scaturita, l’ormai famosa, guerra dei chip.

Il pallone spia della Cina mette in allerta gli Usa

Una settimana fa gli Stati Uniti hanno avvistato un oggetto non identificato simile a un Pallone ma delle dimensioni simili a quelle di tre camion. Non appena ha raggiunto le acque dell’oceano, al largo della South Carolina, il presidente usa Biden ne ha ordinato l’abbattimento. Dopo essere stato recuperato e analizzato è emerso che, effettivamente, si trattava di un pallone spia cinese come sostenuto da Washington.

Le autorità statunitensi hanno avuto modo di analizzare l’oggetto in maniera accurata e trarre, così, conclusioni approfondite in merito alla sua natura soprattutto al suo utilizzo. I vertici Usa hanno riferito in merito: “Abbiamo stabilito che Pechino ha un programma di palloni che volano ad alta quota per raccogliere informazioni di intelligence collegato all’esercito cinese”.

Kirby ha poi sottolineato che Biden e la sua amministrazione stanno attualmente valutando e studiando il programma di raccolta dati cinese con la massima attenzione.

Le informazioni rilasciate da Washington rivelano inoltre che i: “palloni-spia cinesi hanno attraversato decine di Paesi in più continenti in tutto il mondo, inclusi alcuni dei nostri più stretti alleati”.

Il caso ho scatenato il caos in merito alla possibilità di diffusione di informazioni private e, soprattutto, tra le autorità statunitensi che hanno verificato lo stanziamento dei palloni cinesi sopra a siti strategici militari Usa.

I media e gli utenti del web hanno fatto ogni tipo di ipotesi e la fobia degli ufo si è scatenata tra la popolazione. A tal proposito ieri è stata rilasciata una dichiarazione dalla Casa Bianca che riporta: “So che ci sono state domande e preoccupazioni al riguardo, ma non c’è – di nuovo, nessuna – indicazione di alieni o attività extraterrestre con questi recenti abbattimenti. Volevo assicurarmi che il popolo americano lo sapesse ed era importante per noi dirlo da qui perché ne abbiamo sentito parlare molto”.

Le autorità hanno proseguito spiegando che: “Non abbiamo visto alcuna indicazione o qualcosa che indichi specificamente l’idea che questi tre oggetti facessero parte del programma di spionaggio o che fossero definitivamente coinvolti in attività di raccolta di informazioni esterne“.

Secondo Kirby si potrebbe trattare di oggetti legati a scopi commerciali ma anche attrezzatura gestita da privati a scopo di ricerca.

L’oggetto che è stato abbattuto sabato da un caccia dell’esercito Usa a nord del Canada, stando alle dichiarazioni rilasciate dal Pentagono e riportate dalla CNN era un “piccolo pallone metallico con un carico utile legato sotto di esso”.

L’altro oggetto spuntato nei cieli, che è stato eliminato dalle forze statunitensi, è stato paragonato in termini di dimensioni a una piccola automobile. Washington ha precisato, subito dopo il primo avvistamento seguito dell’abbattimento pallone spia cinese, che non vi era alcuna indicazione del fatto che fossero collegati tra loro e nemmeno prove che avessero a che fare con lo spionaggio.

Il terzo oggetto ovvero quello abbattuto sul lago Huron domenica sembrava, secondo le descrizioni emerse, a una struttura ottagonale con fili attaccati alla base.

Le dichiarazioni emerse

Il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa ha riferito: “Questi oggetti non assomigliavano molto ed erano molto più piccoli del pallone della RPC, e non li caratterizzeremo in modo definitivo fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti, su cui stiamo lavorando”.

Il generale Mark Milley, che ricopre ruolo più alto all’interno dell’esercito degli Stati Uniti, ha spiegato a Bruxelles che il primo tentativo di eliminare l’oggetto sul Lago Huron ha mancato l’obbiettivo impattando senza problematiche in mare.

L’Associated Press ha spiegato che Milley ha riferito che: “Stiamo molto, molto attenti per assicurarci che quei colpi siano effettivamente sicuri” precisando inoltre che: “l’ordine del presidente è stato: Abbattilo, ma assicurati di ridurre al minimo i danni collaterali e di preservare la sicurezza del popolo americano “.

Oggi si sono radunati per un colloquio diversi tra cui un assistente segretario alla difesa per la difesa nazionale e gli affari emisferici, ma anche il generale Glen VanHerck, comandante del comando di difesa aerospaziale nordamericano, o Norad.

La mancanza di informazioni ha favorito il circolare di notizie false che hanno aumentato le tesi emerse, sia riguardo lo spionaggio che in merito alla questione ufo, rivelatesi poi false.

Kirby ha precisato che la decisione di abbattere anche gli altri oggetti emersi è stata ponderata e ha affermato: “C’erano ottime ragioni per farlo… Queste erano decisioni basate puramente e semplicemente su ciò che era nel migliore interesse del popolo americano“.

Ha poi concluso spiegando che i: “tre oggetti abbattuti durante il periodo di tre giorni a partire da venerdì non rappresentavano alcuna minaccia per le persone a terra, ha detto Kirby, e non stavano inviando segnali di comunicazione. Tuttavia, la loro altitudine significava che rappresentavano un “rischio potenziale molto reale per il traffico aereo civile”.

Anche il governo di Taiwan ha reagito in maniera forte alla questione palloni cinesi spia e ieri è stata fatta una precisazione dai vertici governativi che hanno ribadito che: “Non abbiamo visto palloni spia così sofisticati inviati dal Partito Comunista Cinese nelle acque vicino a Taiwan”

il Maggiore Genersy Huang Wen-chi, vice capo di stato maggiore generale per l’intelligence, ha precisato che, nel caso avvenisse un’incursione aerea o venissero individuati palloni spia cinesi nello spazio aereo taiwanese, non esisterà ad abbattere tutti gli oggetti, di qualsiasi provenienza siano.