Israele ha avviato un’operazione di sicurezza chiamata “Alma” e gli esperti hanno scoperto una base segreta sotterranea di droni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane IRGC, situata nel sud-ovest dell’Iran. La scoperta è stata annunciata lunedì da Alma, un think tank senza scopo di lucro, che si concentra sulle sfide alla sicurezza ai confini settentrionali di Israele.

Secondo un video rilasciato da Alma, la base degli UAV è stata trovata nelle montagne Zagros vicino a Shiraz, nella provincia di Fars, ed è scolpita nella roccia. La posizione della base è a circa 10 km dalla base aerea di Shiraz, che ospita i jet SU-24 dell’aeronautica militare del 72° squadrone di caccia tattici.

Alma ha avvertito che la vicinanza della base allo Stretto di Hormuz nel Golfo Persico “minaccia l’intero Medio Oriente in qualsiasi momento”.

Israele ha identificato una base di droni in Iran

Secondo le immagini satellitari fornite dal centro di controllo, la base dei droni è composta da un sito destinato a uno “sciame” ovvero un’unità coordinata formata da più droni, e da un centro di comando e controllo. La base dello sciame ha almeno cinque silos di lancio UAV, tre tunnel di accesso e un tunnel di carico.

Gli UAV che possono essere lanciati dai silos sono i famosi Shahed, gli stessi droni d’attacco kamikaze che il regime iraniano ha fornito alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

La base sotterranea scoperta dal centro Alma si estende per almeno 3 km e ha un ingresso vicino alla città industriale di Shiraz, dove probabilmente vengono realizzate o assemblate parti dei droni.

Secondo le informazioni fornite, i droni d’attacco iraniani hanno una portata di 2.000 km, il che significa che possono colpire obiettivi al di là di Israele, fino al Cairo.

Le autorità iraniane hanno rilasciato le immagini delle basi in Iran di droni, ma non hanno mai rivelato la loro posizione.

Nel marzo dell’anno scorso, i media israeliani hanno riferito che un attacco aereo israeliano ha distrutto centinaia di droni in una base aerea delle Guardie Rivoluzionarie iraniane nella provincia iraniana di Kermanshah. L’attacco è stato condotto da sei droni israeliani che hanno colpito la base nella regione di Mahidasht, vicino alla città occidentale di Kermanshah in un’operazione segreta. In risposta, Teheran ha colpito la regione del Kurdistan iracheno con missili per una settimana, sostenendo che gli obiettivi erano basi usate da Israele.

A partire da aprile, l’Iran ha pubblicato filmati di alti vertici che visitano una grande base sotterranea che ospita un gran numero di droni.

A febbraio invece l’Iran ha rivelato una base aerea sotterranea chiamata “Eagle 44“, affermando che è il primo del suo genere abbastanza grande da ospitare aerei da combattimento, con rapporti secondo cui la base è anche in grado di immagazzinare e far funzionare droni.

A causa delle sanzioni di lunga data e degli embarghi sulle armi, l’Iran non dispone di una forza aerea moderna e affidabile, facendo affidamento principalmente su missili e droni.

Oltre a Israele l’iran è tenuto sotto stretta osservazione anche dagli alleati di Netanyahu nella lotta al terrorismo islamico e, in particolar modo, contro le milizie sostenute da Teheran stanziate in altri luoghi come Hezbollah in Libano.

Gli Usa terranno un briefing sulla crescente minaccia di Teheran

Ci sono state recenti speculazioni su un attacco aereo israeliano contro l’Iran attuato per contenere il suo programma militare. Questo ha generato malcontento a Teheran e causato maggiore nervosismo e tensione.

Gli Stati Uniti e Israele hanno tenuto esercitazioni su larga scala a gennaio, il che potrebbe essere un segnale di possibile preparazione per un simile attacco.

Secondo quanto riferito da Politico, si terrà un briefing riservato sull’Iran, nelle prossime ore, per tutti i senatori da parte di alti funzionari statunitensi, a causa delle crescenti preoccupazioni per le azioni di Teheran.

I funzionari che informeranno i senatori includono il vice segretario di Stato uscente Wendy Sherman, il sottosegretario alla Difesa Colin Kahl, il vicedirettore dell’intelligence nazionale Morgan Muir, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria Brian Nelson e il vice ammiraglio Stephen Koehler, capo della strategia, della politica e dei piani del Joint Staff.

Ma l’inviato speciale per l’Iran Rob Malley non sarà presente al briefing, in quanto si trova in congedo, secondo due fonti citate da Politico.

Come riportato, l’inviato speciale per l’Iran Rob Malley non parteciperà al briefing riservato per i senatori e questo è stato criticato da alcuni iraniani americani, che sostengono che Malley abbia una posizione troppo morbida nei confronti dell’Iran, sottolineando che la sua attuale priorità è cercare di rilanciare l’accordo nucleare del 2015, il JCPOA, che l’ex presidente Donald Trump ha abbandonato.

Il rilancio dell’accordo potrebbe portare all’eliminazione delle principali sanzioni economiche imposte all’Iran dall’amministrazione Trump. Il leader della minoranza al Senato McConnell ha chiesto il briefing per mesi e ha criticato l’amministrazione Biden per aver permesso alle minacce dell’Iran di crescere.

Emerge anche che un assistente democratico del Senato ha dichiarato che i funzionari informeranno i senatori sui colloqui sul nucleare iraniano e che ci sono stati dei progressi in questi colloqui. L’amministrazione Biden ha avviato colloqui indiretti con l’Iran più di due anni fa per rilanciare l’accordo nucleare del 2015, ma lo sforzo diplomatico ha raggiunto un punto morto lo scorso settembre.

I repubblicani hanno chiesto da tempo un approccio più energico da parte dell’amministrazione nei confronti dell’Iran, inclusa una vigorosa applicazione delle sanzioni chiave.