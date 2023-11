Questa è l’auto più pericolosa al mondo, lo svela questa importante statistica

Ecco qual è quella che secondo alcuni sarebbe l’auto più pericolosa al mondo. Sarebbe stata ritirata su iniziativa della casa produttrice.

Sarebbe potuta essere questa l’auto più pericolosa al mondo per l’epoca, tanto che è stata ritirata per evitare qualsiasi problema. Oggi è stata venduta all’asta a un prezzo da non credere.

Qual era l’auto più pericolosa al mondo

Da qualche giorno circola una notizia incredibile e straordinaria che parla di un’auto che è stata di recente venduta all’asta. In base a quanto riportato da vari giornali online e magazine come ad esempio la sezione motori di Virgilio.it, si tratterebbe di quella che è stata definita da molti come l’auto più pericolosa del mondo.

La macchina in questione sarebbe la TVR Cerbera Speed ​​12 che era stata realizzata alla fine degli anni ’90. Tutti avrebbero voluto averla e c’era chi aveva già pagato per poterla possedere e quindi guidare. Però a un certo punto la stessa casa automobilistica si sarebbe resa conto della sua potenziale pericolosità e l’avrebbe ritirata.

Infatti il modello non sarebbe stato mai venduto a nessuno, visto che aveva delle caratteristiche che la rendevano troppo avanti rispetto alle concorrenti dell’epoca. Oggi naturalmente non sarebbe pericolosa, visto che il mondo dell’hypercar è andato di molto avanti con il progresso delle scoperte tecnologiche.

Ma come mai a distanza di molti anni si torna a parlare ora di questa auto incredibile? Perché è stata venduta all’asta a un prezzo surreale. Vi avevamo già parlato di recente di veicoli messi alla asta a prezzi formidabili, come lo yacht caraibico di un oligarca russo. Ora vi parliamo di quest’auto.

Il prezzo con cui è stata comprata

Sono passati già 20 anni da quando quest’auto è stata prodotta dalla sua casa automobilista, che sarebbe stata la prima ad averla definita un’auto pericolosa per l’epoca. Infatti pesava 1.100 kg con quasi 900 CV e aveva lasciato senza parole anche il suo costruttore. Questo aveva deciso alla fine di restituire i soldi ai compratori e non mettere in vendita l’auto.

Da poco l’auto era stata messa all’asta. Ora è stata comprata, dopo essere stata messa in vendita da Silverstone Auctions, a un prezzo che nessuno può ancora credere. Questa famosa auto ormai diventata storica è stata acquistata a un prezzo di £ 601.500.

Si tratta di una cifra insostenibile per noi comuni mortali. In un mondo in cui la maggior parte delle persone non riesce neanche ad arrivare alla fine del mese e sta subendo le conseguenze di questo incredibile aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, è incredibile pensare che c’è anche chi spende una cifra simile per acquistare un’auto che era ritenuta pericolosa fino a qualche tempo fa.

Effettivamente oggi chi può permetterselo ha fatto bene a comprare quest’auto che si può utilizzare perfettamente in strada visto che non è più considerata pericolosa. Infatti oggi con il progresso tecnologico sono state prodotte auto anche molto più pericolose potenzialmente di questa ed è per questo che c’è chi ha ora il coraggio di guidarla.