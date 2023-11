L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba. Le vittime sarebbero state travolte da una terza vettura. Tra i feriti c’è anche una bambina di 8 anni.

L’incidente si è registrato questa mattina all’alba, intorno alle 5.30.

Incidente in viale Forlanini a Milano

Grave incidente questa mattina a Milano, in viale Forlanini, la strada ad alto scorrimento che conduce all’aeroporto di Linate. Stando a quanto ricostruito finora, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte tre auto. Il bilancio è di due morti e 10 feriti, di cui due in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina. Sembra che ci sia stato un primo tamponamento tra due auto. I conducenti sarebbero scesi per controllare i danni alle auto e in quel momento sarebbe sopraggiunta un’altra vettura, guidata da una delle vittime, che li ha presi in pieno.

Le persone rimaste uccise sono un ragazzo di 24 anni, che sarebbe morto sul colpo, e un amico, un ragazzo di 26 anni, che è deceduto in ospedale.

Incidente a Milano all’alba lungo viale Forlanini. Scontro tra più auto. Una decina le persone coinvolte, almeno un morto. In corso la ricostruzione della dinamica da parte degli uomini della polizia locale pic.twitter.com/sxgsAxugxS — Local Team (@localteamit) November 1, 2023

Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Viale Forlanini risulta ancora chiuso dopo il grave incidente.