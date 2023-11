Pestato davanti scuola, 11enne finisce in ospedale: “Altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena col cellulare”

L’aggressione è avvenuta lo scorso lunedì mattina in una scuola della Bassa modenese. La vittima è un ragazzo di 11 anni, che è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni e la mandibola rotta.

I ragazzi che lo avrebbero picchiato pare siano già stati identificati dalla preside dell’Istituto.

Undicenne pestato fuori scuola nel Modenese

Una violenta aggressione quella di cui è rimasto vittima un ragazzo di 11 anni che frequenta un Istituto scolastico della Bassa modenese. L’adolescente è finito in ospedale con la mandibola fratturata ed è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Stando a quanto riferisce l’Ansa, l’aggressione sarebbe avvenuta lunedì mattina. L’undicenne, stando al racconto della madre, che poi ha sporto denuncia ai carabinieri, stava passeggiando intorno all’istituto con un compagno, quando i due aggressori, dodici e tredici anni, che fanno parte della stessa scuola, lo hanno colpito con calci e pugni.

“Mentre eravamo in caserma mio figlio ha ricevuto dei messaggi dai compagni di classe che gli dicevano che i due bulli quella stessa mattina lo

stavano cercando a scuola per picchiarlo ancora, come poi mi hanno confermato anche alcuni genitori”, ha riferito la madre del ragazzo. Sembra che, durante il pestaggio, altri ragazzi abbiano ripreso la scena con il cellulare, senza aiutare la vittima. I due aggressori pare siano già stati identificati dalla preside dell’Istituto.