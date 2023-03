Quanto valgono oggi le famose 5 lire con il delfino? Chi l’avrebbe mai detto

Avere in tasca le famose 5 lire con il delfino è importante? Oggi il valore dato dagli esperti è molto più alto di quanto ci si immagina.

In un viaggio interessante attraverso la storia della tanto amata Lira, non ci si deve soffermare al solo valore affettivo. I collezionisti sono orientati attraverso una visione chiara e determinata di alcune tipologie che valgono tantissimi soldi.

È il caso di alcune monete con errore di conio o di altre che hanno particolarità che aumentano il loro valore in denaro. Per esempio, le 5 lire con il delfino quanto valgono?

Storia delle 5 lire in moneta

La moneta da 5 Lire rappresenta senza dubbio un pezzo di storia italiana. È stata ai tempi una delle monete di maggiore diffusione, con moltissimi pezzi che oggi sono ricercati dai collezionisti più attenti.

Chi ne possiede una nel cassetto o la trova tra le cose dei nonni, potrebbe ricavare un ottimo guadagno se in buono stato di conservazione e con caratteristiche particolarmente interessanti.

Nella storia di questa moneta c’è la coniazione nel 1807, per poi accompagnare pian piano l’Italia sino a quando non sono poi arrivate le monete maggiori. I materiali di realizzazione sono stati differenti negli anni e le edizioni hanno sempre cercato di offrire un miglioramento della precedente. Si trovano esemplari con argento oppure italma.

Le tipologie di moneta nel tempo sono state moltissime, ma quelle con il delfino sono tra le più popolari al momento. E qual è il loro valore attuale? Quando sono disposti a pagare i collezionisti moderni?

5 Lire con il delfino: qual è il valore attuale?

Le 5 Lire con il Delfino sono molto particolari e fanno parte della storia italiana. Sulla parte frontale si nota un timone e poi la firma del suo autore, mentre sulla parte posteriore c’è il delfino e la sua coda piegata.

Una moneta che ha sempre avuto un grande successo. Oggi gli esperti ricercano questo esemplare e per determinarne il valore si basano su due caratteristiche principali, ovvero lo stato di conservazione della moneta e l’anno di conio.

Questa tipologia di moneta è stata coniata nel 1951 con un numero di copie che supera i 40milioni. Una moneta comune, ma se è in Fior di Conio – quindi in ottimo stato di conservazione – si potrà arrivare sino a 8 euro.

Essendo una moneta molto diffusa, i collezionisti desiderano qualcosa che possa far alzare il prezzo. Quella del 1952 è stata coniata in 60milioni di esemplari che girano per tutta Italia. Ha un grandissimo pregio e solo in ottimo stato di conservazione può arrivare a 9 euro di valore.

Sale il valore per quella del 1953 sino a 10 euro, sempre in ottimo stato di conservazione. Se si parla della tipologia coniata nel 1954 allora si arriva a 25 euro di valore perché cambia la distanza della firma dell’incisore.

Per essere monete a larga diffusione hanno ancora un valore molto importante. È fondamentale rivolgersi sempre e solo a professionisti del settore certificati, per una valutazione veritiera.