Questa mattina una donna è stata aggredita a Pesaro, colpita alla testa con una pietra. Ora ha confessato di aver fatto tutto da sola.

Si trova ancora ricoverata in ospedale ad Ancona per le importante ferite che si è procurata. Non serve essere degli esperti per capire che dietro a questo comportamento ci sono problemi mentali seri e in effetti è stato proprio lo psichiatra con cui ha parlato in queste ore, a dire quanto confessato dalla 55enne.

Aggressione a Pesaro

Questa mattina il web riportava di un fatto gravissimo avvenuto in via Montenevoso a Pesaro, dove una donna di 55 anni è stata trovata a terra davanti all’appartamento dove lavorava come donna delle pulizie, con ferite importanti alla testa.

Di professione colf, è stata trovata dai vicini che hanno subito allertato i sanitari, giunti immediatamente sul posto. Vicino alla donna visibilmente sconvolta e sofferente a causa della copiosa ferita sanguinante alla testa, c’era l’arma dell’aggressione ancora sporca, una pietra di grandi dimensioni.

Le sue urla hanno attirato i residenti che sono scesi a vedere cosa stesse accadendo. Dopo che la vittima ha raccontato dell’aggressione sono state allertate anche le forze dell’ordine e a loro la 55enne avrebbe raccontato alcuni dettagli della dinamica, sembra infatti che stesse uscendo dalla sua casa quando qualcuno l’ha colpita con la pietra per poi darsi alla fuga.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9 di questa mattina e i primi sospetti degli agenti si sono concentrati sulle persone che conoscevano la collaboratrice domestica, tuttavia sono nati parallelamente dei sospetti alimentati anche da alcune voci che parlavano di instabilità mentale.

Gesto di autolesionismo

Stando agli ultimi aggiornamenti è emerso che la donna trovata sanguinante sul marciapiede, si sia inferta da sola il colpo alla testa con una violenza tale che rimane difficile credere che questa sia la verità.

È stata proprio lei a confessarlo allo psichiatra che ha ascoltato le sue parole nell’ospedale di Ancona dove si trova in osservazione, trasferita nella struttura in eliambulanza per la gravità delle ferite.

Non è chiaro il motivo del gesto ma lo specialista ha analizzato il suo racconto e ha evidenziato che probabilmente la paziente soffre di problemi psicologici importanti, lei stessa ha infatti detto di essere molto insoddisfatta della sua vita e del suo lavoro. La situazione probabilmente è diventata troppo pressante e la 55enne ha sfociato il suo malessere in un gesto terribile di autolesionismo che poteva anche provocare la morte.

In queste ore la Squadra Mobile locale sta indagando sulla vicenda e gli agenti stanno ascoltando la signora per capire cosa sia accaduto. Al momento sembra confermata la pista del gesto autoinferto.