Quanto costa tenere il cellulare in carica tutta la notte? Le cifre ti sorprenderanno

Ecco che vi sveliamo le cifre che siamo sicuri che vi sorprenderanno. Caricare un cellulare non costa affatto quanto ti aspettavi costasse.

Di seguito vi mostriamo quali sono gli stratagemmi più efficaci per ridurre il consumo della vostra batteria del cellulare e soprattutto quali sono i costi effettivi di caricamento del vostro dispositivo.

Come risparmiare sulla carica del cellulare

Risparmiare sulla carica della batteria del cellulare è un ottimo modo per estendere la durata del telefono e ridurre i costi di energia elettrica. Ci sono alcuni semplici trucchi che puoi utilizzare per assicurarti che la batteria del tuo smartphone duri più a lungo tra una carica e l’altra.

In primo luogo, dovresti sempre regolare le impostazioni di risparmio energetico sul tuo telefono. Queste impostazioni limitano l’utilizzo di alcune funzionalità, come la luminosità dello schermo e la connessione a internet, per risparmiare energia.

E poi potresti disattivare le app in background che consumano molto energia. Ad esempio, le app di localizzazione o di social media possono consumare energia anche quando non le stai utilizzando.

E poi ancora ti consigliamo assolutamente di evitare di utilizzare il telefono durante la carica. L’utilizzo del telefono durante la carica può rallentare la velocità di carica e aumentare la temperatura della batteria, il che può ridurne la durata.

Infine, utilizza una cover protettiva per il tuo telefono. Una cover di buona qualità può proteggere la batteria dai danni causati da cadute o urti. Ti assicuriamo che seguendo questi semplici consigli potrai estendere la durata della batteria del tuo telefono e risparmiare sui costi di energia.

Devi sapere, però, che per risparmiare effettivamente sull’energia elettrica devi prima conoscere quali sono i reali consumi del caricamento di uno smartphone tutte le notti in casa. Per questo, di seguito ti illustriamo quanto costa caricare la batteria del tuo cellulare per una durata maggiore alle 7 ore.

Ecco quanto costa caricarlo tutta la notte

Vi sarà sicuramente capitato di voler mettere in carica il vostro cellulare in un negozio o a casa di un amico e vedere storcere il naso. Questo perché molti sono convinti che caricare un cellulare costi una montagna di soldi.

Oggi siamo qui per dirvi che caricare un cellulare costa davvero pochissimo in media. I costi dipendono dal tipo di carica batterie, ma in media ogni accessorio non usa più di 3 o 7 watt per ogni carica.

Ma in quanto si traducono questi massimo 7 watt? Si tratta davvero di cifre irrisorie. Il consumo variabile annuale del caricamento di un cellulare, se ricaricato ogni notte, è di massimo 4.50 euro all’anno.

Esistono anche caricabatterie molto più sofisticati e di ultima generazione che ci permettono addirittura di spendere soli 2 euro all’anno per il caricamento dei nostri devices. Chi si aspettava di star spendendo una montagna di soldi per il caricamento del proprio cellulare, quindi, non potrà fare altro che ricredersi.

Caricare il vostro cellulare per tutta la notte non costa molto, specialmente se il vostro carica batterie è di una buona qualità e non supera i 7 watt.