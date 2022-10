Quanto costa far studiare un figlio? Ecco la ricerca che svela le cifre

Tutti vorremmo vedere i propri figli diplomati e laureati, ma quanto costa veramente per una famiglia permettere ai propri figli di raggiungere questo traguardo? secondo uno studio, una famiglia può arrivare a spendere per l’istruzione dei propri figli anche 700 mila euro.

Vi siete mai chiesti quanto costa l’istruzione di un figlio? Si stima che dall’asilo nido fino all’ultimo esame del master post laurea, una famiglia può arrivare a spendere fino a 700 mila euro. Il prezzo da pagare per avere un figlio nel mondo del lavoro si aggira quindi a cifre da capogiro. Certamente tutti abbiamo sognato un figlio medico o ingegnere, magari con un percorso di studi concluso all’interno di un’università prestigiosa, che possa in qualche modo accompagnarlo nel mondo del lavoro.

Oggi più che mai diventa sempre più costoso poter permettere ai propri figli il “ lusso” di poter studiare. Questo è ciò che è emerso da uno studio svolto recentemente da Moneyfarm, una famosa società di investimenti a livello internazionale. Durante la ricerca si è tenuto conto non solo dei costi più tradizionali, ma anche di tutte quelle attività extracurricolari come ad esempio lo sport.

L’inserimento di queste “soft skills” è dettato dal fatto che queste attività sono ormai parte integrante nel percorso di studi di un soggetto e vengono ritenute addirittura cruciali e complementari per lo studente. Vediamo che cosa è emerso dallo studio dei 4 percorsi formativi messi sotto esame.

Il percorso di tipo standard

Questo tipo di percorso è quello basico e vede protagonista una famiglia con un budget limitato da poter investire. Ciò però non significa andare a fare dei tagli sulle attività extracurricolari del ragazzo o ragazza in questione. Si devono perciò mettere in conto circa 53 mila euro, che sarebbe la cifra che corrisponde ad un percorso di studi che va dall’asilo nido fino alla conclusione di 5 anni universitari.

Si parla ovviamente di un’università in sede e soprattutto pubblica. La cifra tiene conto anche di tutti i libri e i materiali necessari per poter proseguire gli studi, contando ovviamente anche un device che lo studente utilizzerà proprio per lo studio. Non sono certo da escludere nelle attività extracurricolari le lezioni di inglese ( in modalità on-line) e attività come teatro e sport.

Il percorso Scientifico-Tecnologico

Questo tipo di percorso fa parte di quelle famiglie che possiedono una disponibilità economica più alta da poter investire nel percorso di studi. Parliamo certamente di una cifra più alta, che si aggira intorno ai 98 mila euro, che permetteranno al proprio figlio o alla propria figlia di frequentare strutture pubbliche dal nido fino alle scuole medie (comprendendo tutti i materiali necessari allo svolgimento delle lezioni), con la possibilità di frequentare doposcuola pubblici dalle scuole dell’infanzia fino alla conclusione dei tre anni delle scuole medie.

Si aggiunge poi un percorso universitario di 5 anni in una scuola pubblica da fuori sede, che da sola verrebbe a costare circa 60 mila euro. Alla cifra finale sono state conteggiate anche qui le lezioni di inglese on-line, un corso di nuoto ed uno di musica con incontri due volte a settimana dai 6 ai 12 anni. Inoltre, oltre al device in questo caso si unisce anche un corso di informatica di livello base e uno di coding di livello avanzato. C’è quindi da considerare che 20 lezioni possono arrivare a costare anche €600.

Il percorso Radical

Qui si parla di famiglie che hanno una possibilità economica superiore alla media e che possono arrivare a spendere anche 170mila euro per il percorso di studio. Si parte già dalla tenera età con il nido e la scuola dell’infanzia che utilizza metodi e approcci particolari come quello Montessori.

Le rette annuali per un tipo di scuola del genere, che spesso da la possibilità di essere bilingue, arriva a costare anche 15.000 euro per il nido e altri 15 mila per le scuole materne. L’importo tiene conto del doposcuola, della possibilità di frequentare medie e superiori nelle scuole pubbliche e infine un università pubblica non fuori sede. A differenza dei percorsi precedenti questo ha l’aggiunta di un percorso di lingue straniere con un costo di 35 mila euro.

Percorso lussuoso

Questo ovviamente è il percorso più costoso di tutti, che arriva a far spendere ad una famiglia anche 700mila euro. Tutte le scuole dal nido fino all’Università sono seguite in strutture private. Bisogna tener conto che l’Università che viene messa in considerazione in questa ricerca è a Londra, dove poi lo studente avrà la possibilità di proseguire gli studi dopo la laurea per conseguire il master. Solo questi due ultimi traguardi arrivano a costare da soli 265 mila euro(compreso di alloggio). Se il tutto si sposta negli Stati Uniti il prezzo è da duplicare. Ovviamente è da tener conto che il prezzo comprende anche diversi corsi specialistici per poter imparare lingue straniere di un certo livello (arrivano a costare anche 61 mila euro).