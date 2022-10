Giardino e orto, queste bellissime piante sono illegali: multa per chi le coltiva

Giardino ed orto: ecco quali sono le bellissime piante considerate illegali. Se ti scoprono, scatta l’irrogazione della multa.

Coltivare le piante ed i fiori nel proprio giardino o orto non è solo un hobby, ma si tratta di una vera e propria passione. Le piante abbelliscono e ravvivano i nostri giardini e balconi, per questo è sempre bene curarle e trovare il tempo di dedicarsi al giardinaggio. Alcune specie vegetali sono esigenti e necessitano di maggiori cure rispetto ad altre cultivar, che non richiedono particolari attenzioni.

Nella nostra Penisola si contano davvero tantissime piante bellissime e colorate, ma alcune sono illegali e non possono essere assolutamente coltivate. Cosa si rischia se si coltiva e si cura una pianta illegale? Scatta la multa. Per questo, è bene non rischiare e desistere dal coltivare le piante ed i fiori considerati illegali nel nostro Paese. Ecco di quali piante stiamo parlando e cosa si rischia nel caso in cui siano coltivate in giardino o sul balcone.

Ci sono specie esotiche invasive che la normativa comunitaria non ne consente la coltivazione. In Italia la normativa comunitaria è stata recepita con l’emanazione del Decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, il quale prevede il divieto di coltivare le specie esotiche considerate invasive. Di quali piante bellissime parla la normativa di riferimento? Scopriamolo.

Giardino ed orto: ecco le piante invasive che non bisogna assolutamente coltivare

La normativa comunitaria e quella italiana vieta la coltivazione di determinate specie esotiche che sono considerate invasive. Si tratta di cultivar e di fiori bellissimi che possono provocare danni ingenti alle attività produttive e possono entrare in concorrenza diretta con alcune specie colturali, che possono provocare l’alterazione degli ecosistemi naturali. Scopriamo quali sono le cultivar considerate invasive e vietate dalla nostra normativa.

Ambrosia Ambrosia artemisiifolia L.

Si tratta di una bellissima pianta nordamericana che può causare gravi crisi asmatiche e riniti. Ha enormi potenzialità allergeniche. Si tratta di una specie vegetale che tende a colonizzare i terreni e la si trova anche ai bordi delle strade e delle rive dei fiumi e dei corsi d’acqua. Inoltre, tende ad infestare anche le aree dove sono diffuse le coltivazioni di soia, mais e di girasole.

Giacinto d’acqua Eichhornia crassipes

Conosciuta come il giglio d’acqua, si tratta di una pianta erbacea perenne diffusa in molte regioni tropicali, tra cui l’Amazzonia. Molto spesso viene coltivata come pianta ornamentale per abbellire i laghetti e i corsi d’acqua. Anche se si tratta di una pianta di dimensioni contenute, il giglio d’acqua è considerata una pianta acquatica invasiva, che può mettere in pericolo lo sviluppo di altre cultivar.

Peste d’acqua di Nuttall Elodea nuttallii

Si tratta di una pianta acquatica originaria del Nord America che vive e cresce lungo le rive fluviali e i sentieri lacustri. La presenza di questa cultivar acquatica interferisce in modo del tutto negativo con le attività ricreative e con le attività di pesca nelle acque dolci e salate.

Panace di Mantegazza Heracleum mantegazzianum

Il panace gigante è una cultivar originaria del Caucaso che viene definita “aliena”. È considerata pericolosissima e può arrecare ustioni. Il panace di Mantegazza mette a rischio la biodiversità e la salute umana.