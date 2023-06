Quanto consuma un ventilatore che resta acceso tutto il giorno? Tiriamo le somme

By

Con le temperature che aumentano e il caldo che diventa insopportabile, ecco che torna in funzione il nostro amato ventilatore. Ti sei mai chiesto però quanto consuma un ventilatore che resta acceso tutto il giorno? Scopriamolo.

Le bollette estive sono quelle più pericolose per il portafoglio. A causa del caldo e delle temperature intollerabili, diventa impossibile non utilizzare condizionatori e ventilatori. Ma quanto consumano? Oggi scopriamo in particolare, quanto ti costa un ventilatore che resta acceso tutto il giorno.

Come proteggersi dal caldo senza aumentare i costi in bolletta

Con il caldo che avanza e le temperature che diventano sempre più calde, non ci restano troppe soluzioni per ottenere un rapido refrigerio: condizionatori e ventilatori sono gli unici che possono venire in nostro soccorso.

Ma quanto ci costano? Le bollette estive sono sempre più alte e i costi maggiorati dipendono dall’uso, spesso spropositato e inconsapevole, di questi elettrodomestici. Eppure, basterebbe mettere in atto pochi e semplici accorgimenti per poter godere di un ambiente fresco senza correre il rischio di ricevere bollette troppo alte.

Per quanto riguarda i condizionatori, per esempio, gli esperti dicono che essi dovrebbero essere impostati in modalità di deumidificatore e solo per qualche ora.

Mossa ancora più intelligente è chiudere le porte della stanza da raffreddare e abbassare persiane o tirare giù le tende: così l’ambiente diventa fresco senza troppi sforzi e costi economici. Un condizionatore può arrivare a consumare anche 186 kWh e quelli più energivori addirittura 430 kWh.

Proprio per questa ragione, molti preferiscono accendere il ventilatore anziché il condizionatore, sicuri di ottenere un risparmio in bolletta. Ma è davvero così? Oggi scopriamo quanto consuma un ventilatore accesso tutto il giorno.

Quanto costa un ventilatore che resta acceso tutto il giorno

Se vuoi risparmiare in bolletta, tenere acceso il condizionatore 24 ore al giorno non è certamente una mossa intelligente. Sappiamo che con l’estate che è alle porte, i climatizzatori restano la scelta più semplice su cui ripiegare ma anche quella meno economica.

Un condizionatore di classe energetica A+++ può consumare fino a 186 kWh mentre quelli appartenenti alle classi energetiche peggiori, addirittura 430 kWh all’anno. Ecco perché tante famiglie, per fare fronte al caro bollette, ricorrono sempre più spesso all’utilizzo del ventilatore.

Ma sei davvero sicuro che sia la scelta più intelligente? Lo scopriamo. Ecco quanto consuma un ventilatore che resta acceso tutto il giorno.

Innanzitutto, bisogna fare una specifica. I costi in bolletta, quando si tratta di consumi energetici, dipendono dal prezzo dell’energia. Nel mercato cosiddetto “tutelato” essa costa 0,067 €/kWh.

Diverso è il discorso per il mercato libero in cui il prezzo lo stabilisce il fornitore di energia elettrica. Fatta questa premessa, scopriamo ora quanto ci costa tenere acceso un ventilatore per una giornata intera.

Bisogna dire che il consumo cambia a seconda della classe energetica e della tipologia di elettrodomestici. Per esempio, i ventilatori da terra possono arrivare a consumare fino a 90 W all’ora.

Invece, un semplice e piccolo ventilatore da tavolo può consumare fino a 25 W ma in commercio puoi trovare anche modelli piuttosto economici e che non consumano più di 8 W.

Diversi i consumi di un ventilatore a soffitto che può arrivare a consumare anche 120 W. Come puoi vedere i costi cambiano a seconda dei modelli in nostro possesso e ovviamente anche in base al prezzo del kW.

Facciamo un esempio. Poniamo il caso che tu abbia un contratto con il mercato tutelato che prevede che un costo di 0,067 €/kWh. Per calcolare l’energia che consuma un ventilatore devi fare un calcolo molto semplice utilizzando questa formula: Energia = potenza x tempo.

Immaginiamo che tu abbia un ventilatore da soffitto da 75 W di potenza, e che lo utilizzi per 8 ore, 7 giorni su 7. Ecco cosa viene fuori: 75 watt x 56 ore = 4200 Wh = 4,2 kWh.

Supponiamo ora che il prezzo dell’elettricità sia 0,067€/kWh: 4,2 kWh x 0,067 €/kWh = 0,2814 €. In questo modo, utilizzare un ventilatore a soffitto ti costa all’incirca 28 centesimi e 1,20 euro se lo teniamo accesso 24 ore.

Come puoi capire, il ventilatore potrebbe rappresentare la soluzione giusta per rinfrescarti d’estate senza aumentare eccessivamente i costi in bolletta. Ovviamente, devi considerare 2 elementi fondamentali:

classe energetica dell’elettrodomestico;

prezzo dell’energia.

Senza dubbio però, se hai una tariffa energetica conveniente e acquisti un modello di ventilatore non energivoro, il risparmio è garantito. Con la formula che ti abbiamo indicato, diventa davvero semplice tirare le somme e capire i consumi che comporta un ventilatore.