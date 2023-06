Con questi 3 amati ingredienti copri qualsiasi capello bianco che hai in testa

By

3 amati ingredienti naturali sono in grado di coprire i capelli bianchi. Andiamo a vedere come vanno usati correttamente.

Innanzitutto, è essenziale chiarire un malinteso comune: l’idea che gli individui senza capelli bianchi invecchino necessariamente più lentamente è del tutto falsa.

Lo stesso si può dire viceversa. L’invecchiamento è un processo che colpisce diversi organi del corpo in vari modi e a velocità diverse.

Pertanto, ci sono persone con i capelli bianchi che sono giovani e hanno una lunga vita davanti a sé, così come ci sono persone con il loro colore naturale di capelli che invecchiano rapidamente.

Capelli bianchi: perché vengono?

Fattori come stress, cattive abitudini alimentari, fumo, mancanza di vitamina B ed elementi ereditari possono accelerare la crescita dei capelli bianchi.

L’ingrigimento dei capelli è un processo naturale che la maggior parte delle persone sperimenta con l’età.

Mentre alcuni potrebbero scegliere di abbracciare i loro riccioli d’argento, altri potrebbero desiderare di posticipare il processo.

Ci sono una varietà di rimedi naturali a disposizione di coloro che desiderano prevenire o rallentare l’insorgenza dei capelli bianchi. Vediamo di seguito i tre ingredienti migliori.

L’henné per nascondere i capelli bianchi fra 3 amati ingredienti naturali

Il processo di utilizzo dell’henné per nascondere i capelli bianchi può essere realizzato in pochi semplici passaggi.

Per prima cosa, mescola la polvere di henné con l’acqua per fare una pasta. Successivamente, applica la pasta sui capelli, assicurandoti che copra i capelli bianchi.

Lasciare riposare l’henné sui capelli per alcune ore prima di risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Ripetere il processo secondo necessità per mantenere la copertura desiderata. È importante notare che l’henné potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di capelli e si consiglia un test prima di utilizzarlo.

L’henné è una polvere naturale estratta da una pianta che si trova in Nord Africa e in India. È disponibile in una varietà di sfumature, tutte rosso-marrone e possono essere utilizzate per coprire i capelli bianchi.

È meglio chiedere consiglio in base al tipo di capelli e al risultato desiderato prima di selezionare una tonalità.

L’henné può essere acquistato in erboristeria, farmacia e negozi di prodotti per capelli. Per la preparazione mescolare la polvere di henné con acqua bollente fino a formare una crema liscia e densa, senza grumi.

Per un colore più vivace, aggiungi succo di limone o aceto alla miscela. La quantità di prodotto necessaria dipende dalla lunghezza dei capelli.

Applicare la miscela sui capelli umidi e lavati con uno shampoo neutro. Lasciare in posa per la durata indicata sulla confezione e risciacquare con uno shampoo neutro per ottenere l’intensità desiderata.

L’applicazione dell’henné sui capelli non comporta la penetrazione del fusto del capello, piuttosto avvolge i capelli in uno strato difensivo, lasciando dietro di sé un pigmento che dura per una durata di 6-8 settimane.

Per le persone con tonalità di capelli più scure, l’henné può essere utilizzato allo stesso modo, solo dopo essere stato mescolato con l’indaco.

L’indaco è un’ulteriore polvere vegetale che può essere utilizzata per tingere i capelli di nero, fornendo tonalità mogano o viola, in base al colore intrinseco della polvere.

Caffè

Se stai cercando un modo semplice e veloce per valorizzare i tuoi capelli, prova a tingerli con il caffè. Inizia preparando una tazza di caffè forte e lasciandolo raffreddare prima di versarlo sui capelli.

Massaggia delicatamente il caffè sui capelli e lascialo agire per almeno cinque minuti. È meglio usare caffè naturale piuttosto che caffè istantaneo, poiché quest’ultimo contiene additivi.

Per massimizzare il colore e assicurarti che duri più a lungo, prova a sciacquare i capelli con aceto bianco. Inoltre, la caffeina nel caffè ha dimostrato di combattere la caduta dei capelli.

Tè nero fra 3 amati ingredienti naturali per il capello bianco

Per utilizzare questo trattamento sui capelli, dovrai procurarti delle foglie di tè nero e lasciarle macerare in un litro d’acqua.

Il passaggio successivo consiste nel far bollire la miscela per mezz’ora, quindi lasciarla riposare per un giorno intero.

Trascorsa la giornata, l’acqua va filtrata e applicata sui capelli. La soluzione dovrebbe rimanere sui capelli per circa un’ora prima di utilizzare uno shampoo neutro.

Il tè è rinomato per la sua capacità di mascherare i capelli grigi grazie alla sua profusione di pigmenti e antiossidanti che favoriscono la salute dei capelli.