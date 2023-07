Quando videro cosa aveva in mano questo bimbo, hanno subito allontanato la madre

Una donna è rimasta incinta nonostante il dispositivo intrauterino, ma non poteva credere a cosa aveva in mano questo bimbo.

Quello che è accaduto a una giovane mamma del Vietnam ha davvero dell’assurdo, ma allo stesso tempo dello straordinario. Dopo aver avuto due figli, da tempo la donna utilizzava un dispositivo intrauterino come metodo contraccettivo. Per questo, era tranquilla considerando che si tratta di un metodo efficace nel 99% dei casi. Ad un certo punto, però qualcosa è cambiato.

Rimane incinta nonostante il dispositivo intrauterino

Come abbiamo anticipato, la donna in questione aveva scelto un dispositivo intrauterino come metodo contraccettivo. Di che si tratta? Anche detto spirale intrauterina, questo dispositivo è un oggetto di plastica a forma di T che viene inserito all’interno dell’utero e lasciato lì per qualche anno, da 3 a 10 in genere.

Questo dispositivo va inserito e rimosso da un medico o comunque da personale competente. Visto che si può trattare di un’operazione dolorosa generalmente prima di introdurre un dispositivo intrauterino il medico inietta un anestetico all’interno della cervice della paziente.

L’obiettivo di questo strumento è, ovviamente, evitare gravidanze indesiderate. La spirale è in grado di ottenere questo risultato perché immobilizza o uccide gli spermatozoi penetrati e impedisce loro la fecondazione dell’ovulo. Inoltre, il dispositivo crea nell’utero un processo infiammatorio tossico per lo sperma.

Esistono principalmente 3 tipi di spirali, due delle quali rilasciano un progestinico. Il terzo tipo, invece, presenta un filo di rame che si avvolge attorno alla T e un prolungamento in plastica che permette di controllare che il dispositivo sia dove dovrebbe essere.

Rispetto ad altri metodi contraccettivi, le spirali intrauterine non hanno effetti a livello sistemico, hanno una durata più lunga e sono efficaci nel 99% dei casi.

A quanto pare, questa donna vietnamita è rientrata nell’1% delle gravidanze non coperte da questo dispositivo, poiché è rimasta incinta nonostante lo avesse. Comunque, la donna non accolse in maniera negativa la notizia, e affrontò la gravidanza con gioia.

Non potrete credere a cosa il bimbo aveva in mano

Uno dei motivi per cui la notizia non sconvolse in modo particolare la protagonista della nostra storia è che il suo stesso medico le spiegò che a volte le spirali intrauterine possono spostarsi dalla loro sede. Quando ciò accade, può dare luogo a gravidanze impreviste. Poteva essere proprio ciò che era accaduto a questa donna, da lì il motivo per cui era rimasta incinta.

In ogni caso, la sorpresa per questa gravidanza improvvisa non si avvicinava neanche lontanamente a quella che sia la donna che i medici provarono quando il bimbo finalmente nacque. O meglio, quando videro cosa aveva in mano.

Le foto del parto, diffuse sui social dai medici dell’Hai Phong International Hospital, ritraggono il neonato con qualcosa stretto nel piccolo pugno: proprio il dispositivo intrauterino.

Il primario del reparto di ostetricia dell’ospedale, Tran Viet Phuong, ha spiegato che al momento del parto il dispositivo è uscito con il bimbo, che l’ha afferrato. A quel punto, davanti a uno scenario tanto insolito, è stato il medico stesso a decidere di scattare una foto.

Un episodio davvero bizzarro che sicuramente la mamma racconterà a suo figlio quando sarà più grande.