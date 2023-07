Gianluigi Donnarumma fuori dai piani di Luis Enrique? E’ lo scenario di fine luglio in cui prova a inserirsi la Juventus: a Garcia serve un portiere che giochi con i piedi.

Juventus su Donnarumma, suggestione o scenario concreto? Al momento solo rumors, ma il club bianconero potrebbe imbastire a breve una trattativa per il portiere della nazionale. La motivazione? Il nuovo tecnico del Paris Saint Germani, arrivato con il compito di portare avanti dell’ennesima rivoluzione tecnica e tattica all’ombra della Tour Eiffel, avrebbe bisogno di un portiere in grado di giocare la palla con i piedi.

Juventus-Donnarumma: il club sarebbe interessato all’acquisto del portiere della nazionale

Inizia domani il mese di agosto, quello decisivo per molte squadre per gli affondi finali. Il calciomercato entra nel vivo, e molti club tra cui la Juventus non hanno ancora dato al proprio allenatore una rosa completa in vista dell’inizio della stagione. Piuttosto indietro dal punto di vista delle trattative, ma ancora con un buon margine, la Vecchia signora – che spera ancora di ingaggiare Romelu Lukaku – potrebbe andare su un altro calciatore che una volta vestita la maglia di una rivale.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, per sei anni bandiera del Milan fino al suo trasferimento – visto da molti come un tradimento – al Paris Saint Germain che a scadenza di contratto lo ha ricoperto d’oro. I tifosi del Milan, con la pancia piena grazie allo strepitoso Mike Maignan, hanno fatto presto a dimenticare l’ex numero 99, ma la Juventus ha sempre sperato un giorno di potere ingaggiare l’estremo difensore della nazionale. I bianconeri infatti erano in lizza per acquisirne le prestazioni già nell’estate 2021. In primavera per la precisione, quando ormai il suo “non rinnovo” con i rossoneri era praticamente stato annunciato. Poi Gigi decise per Parigi, e la Juventus puntò tutto sul sempre affidabile Wojciech Szczesny.

Le porte della Continassa però per Donnarumma potrebbero riaprirsi a distanza di due anni, visto che – secondo quanto si apprende in questo settimane – il nuovo tecnico Luis Enrique preferirebbe un portiere più a suo agio con la palla trai piedi per riuscire a impostare il gioco dal basso. La filosofia dell’ex Barcellona del resto, del palleggio asfissiante, è nota a tutti e il classe 1999 non ha mai da questo punto di vista fatto dormire sogni tranquilli ai suoi allenatori.

In questo contesto si inserirebbe la Juventus, anche se al momento si tratta solo di rumors. Donnarumma infatti ha una valutazione molto alta, così come altissimo è il suo ingaggio.

Juventus, quanto costa Donnarumma: interesse del Bayern Monaco per Szczesny

Ma andiamo a vedere quanto costerebbe per la Juventus ingaggiare Gianluigi Donnarumma, praticamente promesso sposo da anni ormai della Vecchia Signora. Il portiere della nazionale ha una valutazione – secondo il sito Transfermarkt – di 45 milioni, e percepisce dal PSG la “modica” cifra di 12 milioni di euro.

Per arrivare all’estremo difensore la Juventus potrebbe vendere ai tedeschi del Bayern Monaco l’attuale titolare, ossia Wojciech Szczesny. Per il portiere polacco che guadagna 2,6 milioni di euro all’anno, i campioni di Germania potrebbero versare una cifra che arriva intorno ai 15 milioni di euro.

Ma le cifre rimangono lontane, ecco perché al momento l’ipotesi più concreta sarebbe quella del prestito con un contribuito del pagamento dello stipendio da parte dei francesi, qualora questi decidessero di volersi privare a ogni costo di Donnarumma. Il giocatore negli anni ha fatto sapere spesso di gradire la destinazione di Torino, nonostante le giovanili dichiarazioni d’amore milaniste. Ma nel calcio moderno, e il Milan lo sa bene avendolo sperimentato sulla propria pelle, la bandiere si sono estinte esattamente come i portieri che non giocano bene con i piedi.