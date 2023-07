“È scomparsa”, i sudditi preoccupati per la principessa di Monaco: cosa succede

Secondo alcuni sudditi, la principessa di Monaco sarebbe scomparsa. Facciamo il punto della situazione su questo caso che preoccupa.

Vi sveliamo tutto ciò che si sa sulla principessa Charlene di Monaco, la cui situazione sta preoccupando non poco tutte le persone che le sono affezionate. Un anniversario speciale recente non celebrato, tra l’altro, non sta facendo altro che lasciare spazio a pettegolezzi.

La principessa di Monaco scomparsa?

Charlene di Monaco si trova ancora al centro dell’attenzione non solo dei media mondiali, ma soprattutto dei sudditi che le sono più affezionati. Secondo una buona fetta di questi, infatti, Charlene di Monaco sarebbe scomparsa, lasciando tutto dietro sé.

Una delle occasioni più recenti che ha preoccupato molto gli affezionati alla principessa è il recente evento di Wimbledon. Il principe Alberto di Monaco, infatti, ha presenziato al torneo di tennis, mentre Charlene non si è fatta neanche vedere.

Le ultime uscite pubbliche alle quali Charlene ha partecipato risalgono ormai ai mesi di maggio e di giugno del 2023. In particolare, la principessa si è mostrata ai Golden Nymphs Awards e anche al Gran Premio di Monaco.

Durante quest’ultimo evento, la donna ha centrato il segno, indossando un abito blu lungo e davvero elegante, caratterizzato da alcune righe verticali di colore rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.

Un vero e proprio arcobaleno di colori, che dava alla principessa un aspetto raggiante e in forma: sembrava che i problemi di salute e la crisi con il marito fossero ormai acqua passata. A non passare inosservato anche il suo cambio look, visto che la principessa ha scelto di rinunciare la biondo dei suoi capelli per un più sobrio castano.

A un certo punto, però, la principessa è scomparsa dai radar. Proprio per questo motivo, i sudditi hanno iniziato a chiedersi che fine abbia fatto.

Dov’è finita la principessa

Da quanto Charlene di Monaco è scomparsa dai radar, i sudditi hanno iniziato a temere nuovamente per le sue condizioni di salute. Allo stesso modo, credono che sia tornata anche la crisi con Alberto.

Proprio il fatto che il marito abbia scelto di partecipare a Wimbledon senza la moglie, fa credere in molti che i due si siano allontanati. Tutti questi accadimenti non fanno altro che lasciare ampio spazio ai pettegolezzi.

Un evento che ha messo ancor più in luce il fatto che tra i due coniugi possa essere aria di crisi, l’anniversario del primo di luglio. Pochi giorni fa, infatti, Charlene e Alberto hanno compiuto 12 anni di matrimonio, visto che sono convolati a nozze l’1 di luglio del 2011.

Nonostante si sia trattato di un giorno davvero molto importante per i due, non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo. Nessun messaggio di reciproci auguri e neppure uno generico che si congratula con la coppia reale.

Sono tanti i dati che fanno temere i sudditi, che adesso pretendono risposte: dov’è finita Charlene? Si farà vedere presto pubblicamente? Tutte le domande che si stanno ponendo i sudditi sono attualmente senza risposta.